كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي نيران الحرب تصل إلى السعودية: هل تحكّم المملكة عقلها؟

لبنان

مذكرة إحضار بحقّ حسن علّيق لمهاجمته ابن سلمان! الدولة البوليسية: انتقاد آل سعود ممنوع
🎧 إستمع للمقال
لبنان

مذكرة إحضار بحقّ حسن علّيق لمهاجمته ابن سلمان! الدولة البوليسية: انتقاد آل سعود ممنوع

2026-07-21 07:58
63

رأت صحيفة الأخبار أن "خطوات الانتقال إلى دولة الاستبداد دخلت مرحلة التنفيذ المتسارع. فإلى جانب السعي إلى إقرار قانون جديد للإعلام يضيّق هامش الحريات، تجاوزت دول الوصاية حتى الحدود الشكلية في تعاملها مع حلفائها في لبنان، وباتت، وفق ما يتردد في الأوساط السياسية والقضائية، تصدر أوامرها مباشرة إلى الأجهزة القضائية والأمنية".

أمس، طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي توقيف الزميل حسن عليق، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها النظام السعودي بسبب الحصار المستمر على اليمن.

وبحسب معلومات «الأخبار»، أكد القاضي الحاج أنه تحرك من تلقاء نفسه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد طلب منه سابقاً التحرك فوراً بحق كل من يهاجم السعودية، واعتبار ذلك جرماً لا يخضع لأحكام قانون المطبوعات. وانطلاقاً من هذا التفسير، اعتبر الحاج أن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل ضمن جرائم المطبوعات، بل يخضع للملاحقة الجزائية العادية. وبناءً عليه، فإن تخلّف عليق عن المثول أمام فرع المعلومات سيؤدي إلى إصدار مذكرات لتوقيفه وتعميمها على مختلف الأجهزة الأمنية لتنفيذها.

وعلمت «الأخبار» أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي في لبنان فهد الدوسري تواصلا مباشرة مع وزراء وقضاة من أجل التحرك على خلفية ما نشره عليق. كما علمت أن رئيس الجمهورية يريد تنفيذ الأمر قبل عودته من واشنطن، حتى يتنصل من المسؤولية.

ووفق رواية عليق لما جرى معه، اتصل به فرع معلومات - جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي لاستدعائه إلى «فرع التحقيق في شعبة المعلومات، بناءً على إشارة المدعي العام التمييزي». وبعد سؤال عليق عن السبب، أجابه المتصل: «لا نعلم. نحن مكلفون بالتبليغ حصرًا».

فرفض عليق الحضور، استنادًا إلى أن الصحافيين لا يمثلون سوى أمام محكمة المطبوعات. بعدها، أجرى عليق اتصالات لمعرفة سبب الاستدعاء، ليكتشف أن سببه كتابته لتعليقين على موقع «إكس» هاجمَ فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، «بسبب حصاره الإجرامي للمحافظات الشمالية في اليمن»، وأخبره من تواصل معه أنها «تعليمات جوزيف عون، القاضية بملاحقة كل من يتعرّض لابن سلمان ونظامه». بعد ساعات، عاود رجل الأمن الاتصال به لتبليغه نقلًا عن المدعي العام التمييزي أن منشوره «لا يدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات». فأجابه: «هذا فَهْم متخلّف للقانون لا نعترف به، بل نتمسّك بحقنا بالمثول حصرًا أمام محكمة المطبوعات».

وبحسب المعلومات، استندت النيابة العامة التمييزية لطلبها عليق على التحقيق أمام شعبة المعلومات، إلى اجتهاد يُميِّز بين ما ينشره الصحافي في جريدة أو مؤسسة إعلامية، وما يكتبه على منصات التواصل الاجتماعي. ووفق هذا التفسير، يستفيد الصحافي من الضمانات التي يكفلها القانوني للصحافيين في قضايا المطبوعات، فقط في الحال الأولى. أما منشوراته الرقمية، فلا تدخل ضمن العمل الصحافي الذي تختص بقضاياه محكمة المطبوعات. وهو تفسير يلقي بظلال سلبية على الصحافيين، خصوصاً بعدما صارت المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من عملهم.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان السعودية الصحافة حرية الرأي
إقرأ المزيد
المزيد
مذكرة إحضار بحقّ حسن علّيق لمهاجمته ابن سلمان! الدولة البوليسية: انتقاد آل سعود ممنوع
مذكرة إحضار بحقّ حسن علّيق لمهاجمته ابن سلمان! الدولة البوليسية: انتقاد آل سعود ممنوع
لبنان منذ 37 دقيقة
ناصر الدين: لفرض حماية حول المستشفيات لضمان سلامة الطواقم الطبية
ناصر الدين: لفرض حماية حول المستشفيات لضمان سلامة الطواقم الطبية
لبنان منذ 10 ساعات
حزب الله يبارك انتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس
حزب الله يبارك انتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس
لبنان منذ 10 ساعات
4328 شهيدًا و12230 جريحًا حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان
4328 شهيدًا و12230 جريحًا حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان
لبنان منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
نيران الحرب تصل إلى السعودية: هل تحكّم المملكة عقلها؟
نيران الحرب تصل إلى السعودية: هل تحكّم المملكة عقلها؟
مقالات مختارة منذ 29 دقيقة
مذكرة إحضار بحقّ حسن علّيق لمهاجمته ابن سلمان! الدولة البوليسية: انتقاد آل سعود ممنوع
مذكرة إحضار بحقّ حسن علّيق لمهاجمته ابن سلمان! الدولة البوليسية: انتقاد آل سعود ممنوع
لبنان منذ 37 دقيقة
تصفير صادرات المملكة النفطية هدفاً: صنعاء تحاصر السعودية بحرًا
تصفير صادرات المملكة النفطية هدفاً: صنعاء تحاصر السعودية بحرًا
مقالات مختارة منذ 45 دقيقة
المشاط: لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات لإنهاء الحصار على شعبنا 
المشاط: لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات لإنهاء الحصار على شعبنا 
عربي ودولي منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة