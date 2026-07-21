طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الهجوم الأميركي العدواني الذي استهدف محطة دارخوين النووية، مؤكدة أن هذا المرفق النووي سلمي بالكامل، ويخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وسلم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الحالي أوضح فيها أنه "استكمالًا للرسائل السابقة بشأن استمرار الأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الرسالتين المؤرختين في 16 و17 يوليو/تموز 2026 ، أود لفت انتباهكم وأعضاء مجلس الأمن إلى هجوم آخر شنته الولايات المتحدة الأمريكية على منشأة نووية إيرانية سلمية تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

أضاف: "في حوالي الساعة 3:39 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد الموافق 19 يوليو/تموز 2026، أطلقت الولايات المتحدة عدة صواريخ على موقع محطة كارون (دارخوين) للطاقة النووية، قيد الإنشاء في محافظة خوزستان. هذا المرفق النووي سلمي بالكامل، ويخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لاتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة".

وشدد إيرواني على أن هذا المرفق مخصص لـ"أنشطة سلمية حصرًا، تتسم بالشفافية التامة، وتتوافق تمامًا مع حقوق إيران والتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأكد أن "استهداف هذا المرفق النووي السلمي، الخاضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمدًا، في أعقاب سلسلة من الهجمات الكارثية التي شنتها الولايات المتحدة على البنية التحتية المدنية الإيرانية دون أي مبرر عسكري، يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات المؤتمر العام للوكالة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، التي سبق لها أن شنت هجمات غير قانونية على منشآت نووية سلمية إيرانية بالتعاون مع الكيان "الإسرائيلي" خلال حربيهما العدوانيتين ضد إيران في يونيو/حزيران 2025 وفبراير/شباط - أبريل/نيسان 2026، استهدفت مجدداً منشأة نووية سلمية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك نتيجة لتقاعس مجلس الأمن وتطبيقه معايير مزدوجة".

ولفت إيرواني إلى أن "هذا الهجوم، وهو الموجة الثامنة عشرة من الهجمات على المواقع والمنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة للضمانات منذ بدء العدوان المشترك بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2025، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة النووية، ويقوض بشكل بالغ نزاهة ومصداقية وفعالية النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف: "تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذا الهجوم المتهور وغير المسؤول من جانب الولايات المتحدة الأميركية، وتؤكد استمرار تواصلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن، وتُذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن المجتمع الدولي قد أكد مرارًا وتكرارًا أن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية أو التهديد بالهجوم عليها أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف".

ولفت إلى أن قرارات عديدة صادرة عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت "أن أي هجوم مسلح على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية فقط، أو أي تهديد بذلك، يُعد انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، كما أكد مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا على الأهمية الجوهرية للأمن والسلامة النووية، فضلًا عن ضرورة ضمان الاحترام الكامل لسلامة وأمن المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع إيرواني: "لذا، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة دون تأخير ودون تمييز أو ازدواجية في المعايير، وإدانة الهجوم المسلح الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على محطة دارخوين النووية المحمية بموجب الضمانات إدانةً قاطعة".

كما دعت إيران في رسالتها مجلس الأمن إلى "إعادة التأكيد على أن أي هجوم على المنشآت النووية السلمية أو التهديد بالهجوم على هذه المنشآت يتعارض مع القانون الدولي ويشكل انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وإلى دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات بالهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضد منشآتها النووية السلمية؛ وإلى محاسبة الولايات المتحدة بشكل كامل، وفقاً للقانون الدولي، على أفعالها التي تنتهك القانون الدولي وجميع العواقب المترتبة على ذلك".



الكلمات المفتاحية