لبنان
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لبنان
الجيش اللبناني: وحداتنا العسكرية بدأت الانتشار في زوطر الغربية
الجيش اللبناني: ندعو المواطنين إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية ريثما يستقر الوضع الأمني
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية، في صباح اليوم، الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنانMCG4L .
تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة؛ ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.