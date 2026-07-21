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لبنان

الجيش اللبناني: وحداتنا العسكرية بدأت الانتشار في زوطر الغربية
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لبنان

الجيش اللبناني: وحداتنا العسكرية بدأت الانتشار في زوطر الغربية

2026-07-21 09:54
الجيش اللبناني: ندعو المواطنين إلى عدم التوجه إلى زوطر الغربية ريثما يستقر الوضع الأمني
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية، في صباح اليوم، الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنانMCG4L .

تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة؛ ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي
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