أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير نظام رادار للدفاع الصاروخي تابع لجيش العدوان الأميركي وتدمير طائرة من طراز إف-15، داخل مخبأ في الأردن.

وجاء في بيان، أصدرته العلاقات العامة للحرس الثوري حمل الرقم 38 من عمليات "النصر 2": "أيها الشعب الايراني العظيم -بعون الله تعالى- واستمرارًا لعملية تطهير المنطقة من الرادارات وأنظمة الدفاع، تمهيدًا لشنّ المزيد من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة وإكمال الليل الأسود لرادارات العدو الأميركي، قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في إطار الموجة 24 من عمليات "النصر 2"، بشن هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في الأردن، بتدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وتدمير طائرة إف-15 داخل المخبأ".

وشدد حرس الثورة في بيانه على أن: "هذه المنطقة ليست مكانًا للمعتدين الأميركيين، وعلى الجيش الأميركي القاتل للأطفال مغادرة منطقتنا لمنع وقوع المزيد من الخسائر".

واختتم الحرس الثوري بيانه مشيرًا إلى انه ستنشر معلومات إضافية عن العملية العقابية في وقت لاحق.

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