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"وول ستريت جورنال": أنظمة الدفاع الأميركية عاجزة عن حماية 50 ألف جندي في الشرق الأوسط

2026-07-21 10:01
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أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى تحديات كبيرة تواجه القوات الأميركية في حماية جنودها، في منطقة "الشرق الأوسط"، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.

وأشارت الصحيفة الأميركية في تقرير إلى أن واشنطن لا تستطيع تأمين الحماية الكاملة لنحو 50 ألف جندي متمركزين في المنطقة، في وقت ما يزال فيه الترسانة الإيرانية من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار تشكل تهديدًا حقيقيًا على الرغم من الضربات الأميركية المتكررة.

هذا؛ وكانت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) قد أعلنت، في 18 تموز/يوليو الحالي، مقتل جنديين أميركيين في الأردن، في أثناء تصديهما لهجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المُسيّرة استهدف قاعدة "موفق سالتي" الأميركية في الأردن، والتي هي إحدى القواعد الحيوية للقوات الأميركية في المنطقة.

كما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن هذا الهجوم كان واحدًا من ثلاث هجمات صاروخية منفصلة وقعت، خلال 24 ساعة في الأسبوع الماضي، ما يعكس تصاعد وتيرة الهجمات الإيرانية ضد المصالح الأميركية في "الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الضربات الإيرانية على قاعدة "موفق سالتي" أصابت ثكنات سكنية من نوع الألواح، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين. كما عثر على جثة جندي ثالث في القاعدة لمّا تعرف هويته بعد، في حصيلة تعكس حجم الخسائر التي تتكبدها القوات الأميركية في مواجهة الهجمات الإيرانية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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