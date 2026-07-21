توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، يتشكّل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

الحال العامة

تتأثر منطقة الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة في لبنان لتتخطى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، مما يزيد من الشعور بالحرّ بخاصة في المناطق الساحلية، ويستمر تأثيرها حتى يوم الجمعة حيث تبدا بالانحسار تدريجيًا وتنشط الرياح فتصل أحيانًا الى 50 كلم/س.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و31 درجة ، بيروت بين 24 و 32 درجة، زحلة بين 18 و34 درجة.

الطقس المتوقع

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة، ترافقها نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، يتشكّل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

الخميس: قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وفوق الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحرّ، تنشط الرياح ابتداءً من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الساحلية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة تصل أحيانًا إلى 50 كلم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع بموج البحر.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 32 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: منخفض الارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.



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