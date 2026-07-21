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فلسطين

العدوان على غزة: 6 شهداء في غارة جوية على شقة بحي الصبرة 
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فلسطين

العدوان على غزة: 6 شهداء في غارة جوية على شقة بحي الصبرة 

2026-07-21 11:14
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في اليوم الـ285 من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها للاتفاق، في سلسلة جديدة من الاعتداءات، أسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

هذا؛ وأفادت مصادر طبية باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، في غارة شنها طيران الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 21 تموز/يوليو 2026، على شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وفقًا لمصادر محلية؛ أطلق طيران العدو 3 صواريخ على الشقة الواقعة في جوار الغرفة التجارية في شارع الثلاثيني؛ ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم أم وابنها وثلاثة من بناتها. كما اشتعلت نيران كثيفة في الشقة وجدت عناصر الدفاع المدني صعوبة في إطفائها.

كما أصيب فلسطينيان بجروح برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، في صباح اليوم، في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزّة

في وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف مستشفى اليمن السعيد، في مخيم جباليا الذي تحول إلى مركز للإيواء، منذ عدة اشهر بعد تعرضه للتدمير.

في وسط القطاع، قصفت مُسيّرة للعدو "الإسرائيلي"، دراجة كهربائية في مخيم النصيرات؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطيني من سكان مخيم المغازي.

وفي وقت سابق ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون؛ جراء قصف من مُسيّرة لقوات الاحتلال على سيارة جيب من نوع توسان قرب المستشفى البريطاني، في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد محمود صالح متأثرًا بجراح كان قد أصيب بها جراء قصف قوات الاحتلال استهدف سيارة قرب دوار الغفري بمدينة غزة. كما أصيب في الغارة 14 مواطنًا، بينهم 3 في حال الخطر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على القطاع، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 1168 شهيدًا، و3756 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٨٠٢ من الشهداء من تحت أنقاض المباني المدمرة.

استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم، 73283 شهيدًا و173864 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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