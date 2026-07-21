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فلسطين

حماس: الغارات على غزة عدوان ممنهج وتحدٍ للقانون الدولي
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فلسطين

حماس: الغارات على غزة عدوان ممنهج وتحدٍ للقانون الدولي

2026-07-21 11:33
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وصفت حركة حماس الغارات الجوية التي تشنها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، طوال اليوم مستهدفة المدنيين في قطاع غزة، بأنها عدوان ممنهج وتحدٍ صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

هذا؛ وأكدت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء (21 تموز/يوليو 2026)، أن: "الجرائم والمجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على التمسك بأرضه وحقوقه، والتشبث بحقه في الحياة والحرية والكرامة".

وشددت حركة حماس على مواصلة الشعب الفلسطيني الصمود ومواجهة المخططات التهويدية والاستيطانية والتوسعية التي تستهدف اقتلاعه من أرضه. ودعت الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان.

وطالبت بإلزام الاحتلال بوقف جرائمه، وإنهاء سياسة القتل والتجويع والحصار التي يواصل فرضها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,283 شهيدًا و173,864 مصابًا.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ284 على التوالي، خرق اتفاقية التهدئة التي نصت على وقف الحرب على قطاع غزة، عبر عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، بالتزامن مع استمرار توسيع ما يسمى بـ"الخط الأصفر".

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فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة حركة حماس
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