قال مسؤولون كبار في "إسرائيل"، مساء أمس الاثنين، إن مسؤولين كبارًا في الإدارة الأميركية من التيار المقرب من نائب الرئيس جي دي فانس الذي يتخذ خطًا متشددًا ضد "إسرائيل"، يحاولون بشكل نشط منع عقد لقاء بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب، وفقًا لما ذكره مراسل الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" إيتمار آيخنر.

بحسب هؤلاء المسؤولين، العلاقات بين نتنياهو وترامب أفضل بكثير مما يُفاد به، وأن جزءًا من الادعاءات عن التوتر والغضب هو مسرحية. مع ذلك، توجد خلف الكواليس محاولة من جانب جهات في الإدارة لمنع اللقاء بينهما، والذي يُنظر إليه على أنه محاولة لدفع ترامب إلى خط أكثر تشددًا ضد إيران.

وتابع آيخنر:" في هذه المرحلة ما يزال من غير الواضح متى سيلتقي رئيس الحكومة نتنياهو بترامب. ومن المفترض أن يلتقي آري لايتستون مبعوث الإدارة ومستشار ستيف ويتكوف مع رئيس الحكومة نتنياهو لإنهاء التفاصيل المتعلقة باللقاء نفسه، إذا كان سيُعقد ومتى. يرغب نتنياهو في السفر إلى الولايات المتحدة، في الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه المشاركة في جنازة ليندسي غراهام التي ستُقام في السابع والعشرين من الشهر الجاري، لكنه لا يرغب في الوصول إلى واشنطن من دون لقاء مع الرئيس".

وأردف آيخنر: "كما ذُكر، ألغى نتنياهو سفره هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة بذريعة رسمية هي أن جنازة غراهام أُجلت إلى نهاية الشهر. لكن الحقيقة هي أن البيت الأبيض لم يكن متحمسًا من وراء الكواليس لعقد هذا اللقاء، ورأى محاولة من جانب نتنياهو لفرض لقاء عليهم. يواصل مكتب رئيس الحكومة إجراء اتصالات مع البيت الأبيض بهدف تنسيق لقاء مع ترامب في الأسبوع المقبل. في هذه المرحلة، كما ذُكر، لا توجد بعد أي اتفاقات بشأن الأمر".

وتابع آيخنر: "في نهاية الأسبوع، يواصل فانس انتقاداته الحادة لـ"إسرائيل"، عندما صرح بأن المجرم "الجنسي" المدان جيفري إبستين "كانت له بوضوح علاقات مع أعلى المستويات في الاستخبارات الإسرائيلية". في مقابلة استمرت ثلاث ساعات مع بودكاست جو روغان، تطرق إلى مقال نُشر في مجلة "تايم" وادعى أن جهات في "إسرائيل" تدير "حملة تجري تحت الرادار ممولة بمبالغ ضخمة"، بهدف التأثير في الرأي العام الأميركي وتقويض المفاوضات مع إيران. وقال إن هذه التحركات تهدف إلى إطالة الحرب "ليس من أجل هدف معين، بل ببساطة إلى الأبد".

في ما يتعلق بالحرب ضد إيران، قال نائب الرئيس أن لديه أدلة فعلية على أن جهات في الحكومة "الإسرائيلية" "تكره" الصفقة التي تتبلور وتحاول إحباطها. تطرق إلى المقال الذي نُشر في مجلة "تايم"، والذي يفيد بأن مؤثرين أميركيين تلقوا أموالًا من مسؤول عمل سابقًا في حملة انتخابية، والتي موّلتها تل أبيب نفسها من أجل مهاجمة الاتفاق.

ولفت آيخنر إلى أنه وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، هاجم فانس أعضاء الحكومة "الإسرائيلية"، وقال في ما يتعلق بالانتقادات التي وجهوها لترامب: "لا تهاجموا القائد الوحيد الذي يؤيدكم. أموالنا حمتكم". وقبل نحو شهر، قال شخص مقرب من فريق فانس إن: "نائب الرئيس يرى أن الأرض تنسحب من تحت دعم "إسرائيل" بين الناخبين، بما في ذلك بين الجمهوريين الأصغر سنًا. وهو يتصرف وفقًا لذلك".

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