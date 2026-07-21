تناولت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" إعلان جيش الاحتلال، مساء يوم أمس (الاثنين)، بدء تنفيذ المشروع التجريبي لانسحاب قواته من قرى في جنوب لبنان، لافتة إلى إعلان الولايات المتحدة الأميركية قبل ذلك بساعات بدء تنفيذ التجربة في ثلاث قرى هي: فرون وصريفا وزوطر الغربية.

جاء في البيان: "هذه نتيجة مباشرة للمناقشات التي جرت الأسبوع الماضي في روما"، وفقًا لزعمه. كما أُشير إلى أن التجربة ستُنفذ تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكرية للبنان (MCG)، والتي أُنشئت بموجب الاتفاق الذي وُقّع في الشهر الماضي. بعد ساعات، أعلن جيش العدو أن التجربة بدأت بالتعاون مع الجيشين اللبناني والأميركي، وأكد أنه "سيعمل بقوة ضد أي خرق للاتفاق".

هذا؛ وقال مصدر "إسرائيلي" لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية" إن الجيش "الإسرائيلي" سينسحب من إحدى القرى الثلاث المذكورة في البيان الأميركي. أما في القريتين الأخرييتن، فبحسب مصدر إسرائيلي ومصدر آخر مطلع على التفاصيل، لم يكن هناك أي وجود بري للجيش "الإسرائيلي"، إنما سيطرة استخبارية بواسطة المحلّقات"؛ بحسب قولهما.

وأضاف المصدران أن: "إطلاق التجربة رافقته تعثرات"، لأن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة تضمن عدم وجود حزب الله في المناطق المتفق عليها". ووفقًا لأحد المصدرين، اقترح لبنان أن تتولى قوات اليونيفيل أو قوة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإشراف على تنفيذ التجارب، لكن "إسرائيل" رفضت ذلك بشكل قاطع.

وتابع أحد المصدرين أن: "سببًا آخر للتأخير هو أن "إسرائيل" أرادت الاحتفاظ بـ"حق مهاجمة حزب الله" إذا رصدت نشاطًا له في مناطق التجربة"؛ وفقًا لتعبيره. وأضاف أن لبنان أصر على أن يكون جيشه الجهة الوحيدة المسيطرة في تلك المناطق.

وقال مصدر "إسرائيلي": "اتفق، في نهاية المطاف، على أنه إذا رُصد نشاط لحزب الله في أي من المناطق، فسيُعد ذلك فشلًا للتجربة، ولن يكون هناك تقدم نحو التجارب التالية التي يُخطط خلالها لمزيد من الانسحابات". لكنه أضاف أنه: "ليس من الواضح حاليًا ما الذي ستفعله "إسرائيل" في مثل هذا الوضع، وما إذا كانت ستعود للسيطرة على تلك المناطق أم لا".

إلى ذلك؛ كانت جولة "المحادثات"، في الأسبوع الماضي في روما، هي الاجتماع المباشر السادس بين لبنان وكيان العدو، منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وإيران، في نيسان/أبريل الماضي.

وقال مصدر رسمي، في وزارة الخارجية الأميركية، لصحيفة "هآرتس" بعد المحادثات: "من المتوقع أن يحل الجيش اللبناني محل الجيش "الإسرائيلي" في المناطق التي سينسحب منها". وأضاف أنه: "بعد توصل الأطراف إلى "اتفاق" بشأن الهيكل والمبادئ التوجيهية لعملية الانسحاب، ستُعقد "محادثات تقنية موسعة" ستركز على تنفيذ اتفاق الإطار، "بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين "إسرائيل" ولبنان"؛ وفقًا لتعبيره.

وقال مصدر "إسرائيلي": "إن قدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله وفرض سيادته ستُختبر في مناطق التجربة، وتنفيذ خطة الانسحاب في مناطق أخرى من لبنان "يعتمد على التنفيذ الناجح لخطة التجربة الأولية"؛ بحسب زعمه. وأضاف المصدر أن المناقشات لم تتناول قوات اليونيفيل أو هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، وأن هاتين الجهتين لن تكونا جزءًا من تنفيذ شروط الاتفاق.

قبل جولة المحادثات؛ زعم وزير الخارجية جدعون ساعر:"إن "إسرائيل" مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ الانسحاب من منطقتي التجربة في جنوب لبنان". وأضاف: "نحن مستعدون للمضي قدمًا في تنفيذ منطقتي التجربة هاتين، وآمل وأميل إلى الاعتقاد بأن جولة المحادثات هذه ستدفع ذلك إلى الأمام"؛ بحسب ادعاءاته.

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