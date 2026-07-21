كشفت تقارير أميركية أن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" تخفي حقيقة الخسائر، في صفوف قواتها، بحجة "ضرورات أمنية لحماية أكثر من 50 ألف جندي أميركي في "الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن النقل الإعلامي الفوري "يمنح الخصم ميزة، ويعرض القوات الأميركية للخطر".

كما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلًا عن مصادر، بأن وزارة الحرب الأميركية: "تبطئ في كشف إصابات قواتها خلال الحرب الدائرة مع إيران. تتجنب الوزارة تأكيد تداعيات الهجمات الإيرانية علنًا، وتكتفي بنشر الإحصاءات على موقع عسكري يتأخر عن الأحداث بأيام أو حتى أسابيع، حيث يسوغ المسؤولون هذا التأخير بضرورة حماية أفراد الخدمة".

بينما كانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تقدم تحديثات دورية عن الإصابات في بداية الحرب، لم تعلن بانتظام عن الهجمات غير المميتة في الأشهر الأخيرة. وهذا يجعل نظام تحليل الإصابات المصدر الرسمي الرئيسي لعدد الإصابات الأميركية في النزاع.

كما تظهر بيانات النظام، والتي راجعتها الشبكة، تأخرًا كبيرًا في التحديثات. وقال مسؤول في البنتاغون إن الأمر قد يستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع لتوثيق الإصابة في الأنظمة العسكرية؛ بسبب متطلبات التقويم والمراجعة الطبية. مع ذلك صرح المسؤول للشبكة بأن قاعدة البيانات تحدث بانتظام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل لشبكة "سي إن إن" بأن تأخير الإبلاغ : "ضروري لحماية أكثر من 50 ألف جندي أميركي منتشرين في الشرق الأوسط". وقال بارنيل في بيان: "إن تزويد وسائل الإعلام بمعلومات آنية عن الإصابات غير المميتة يعد بمثابة تزويد خصومنا بهذه المعلومات مباشرة، الأمر الذي قد يعرض المزيد من أفراد قواتنا للخطر بمجرد نشر هذه المعلومات السريعة".

وأضاف بارنيل يقول: "إن "البنتاغون" والقيادة المركزية يقدمان باستمرار تحديثات شاملة للعالم عن الضربات والعمليات الأميركية في إيران"، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث العلنية ومنشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي: "تقدم رؤية واضحة وغير منقحة لأهدافنا وإجراءاتنا الحاسمة".

الكلمات المفتاحية