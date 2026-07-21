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انخفاض أسعار النفط وارتفاع الذهب بعد تقارير عن جهود وساطة بين واشنطن وطهران
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عربي ودولي

انخفاض أسعار النفط وارتفاع الذهب بعد تقارير عن جهود وساطة بين واشنطن وطهران

2026-07-21 13:39
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات، اليوم الثلاثاء (21 تموز/يوليو 2026)، مع تقويم  تقارير الأسواق عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

في بداية التعاملات؛ انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي، "غرب تكساس الوسيط" لشهر آب/أغسطس المقبل، بنسبة 0.88% إلى 82.50 دولارًا للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي، مزيج "برنت" لشهر أيلول/سبتمبر المقبل، بنسبة 0.85% إلى 88.46 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعد تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات ⁠المتحدة وإيران لوقف المواجهة. وأدى أحدث تصعيد، في صراع الشرق الاوسط، إلى ارتفاع أسعار النفط، يوم أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مع تزايد الأصوات بين ⁠صانعي السياسات التي ترى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا لمكافحة التضخم المستمر. 

جدير بالذكر أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ⁠بالذهب، والذي لا يدر عائدًا.

ارتفاع أسعار الذهب

في المقابل؛ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من زيادة التضخم وتراجع أسعار النفط في ظل الأنباء عن جهود دبلوماسية للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب/أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.53% إلى 4077.40 دولارًا للأونصة. فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.73% إلى 4077.49 دولارًا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مصدر إقليمي، أن الوسطاء اقترحوا هدنة بين طهران وواشنطن لمدة 10 أيام لإنقاذ الاتفاق المبدئي، والذي وقع في 17 حزيران/يونيو الماضي، بهدف تمهيد الطريق لاتفاق دائم لإنهاء الحرب التي بدأت في الخليج في 28 شباط/فبراير 2026 بعدوان أميركي "إسرائيلي" مشترك على إيران.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران النفط الذهب الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
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