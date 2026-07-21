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لبنان

الشيخ قاسم يوجّه رسالة لرئيس المكتب السياسي لحماس: انتخابكم تعبير عن الثبات والإرادة
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لبنان

الشيخ قاسم يوجّه رسالة لرئيس المكتب السياسي لحماس: انتخابكم تعبير عن الثبات والإرادة

2026-07-21 14:01
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رسالة حجة الإسلام والمسلمين الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى الأستاذ خليل الحية لمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية - حماس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية - حماس الأستاذ خليل الحية حفظكم المولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنَّ انتخابكم كرئيس للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس في ظلِّ الظروف العدوانية الإسرائيلية الأميركية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني وغزة وكلُّ المنطقة، هو تعبيرٌ عن الثبات والتصميم والإرادة في استمرارية شعلة المقاومة التي تمثل حركة المقاومة الإسلامية - حماس أبرز فصائلها المجاهدة والمضحية، من أجل أنبل قضية في زماننا المعاصر وهي تحرير القدس وفلسطين من الغدَّة السرطانية الكيان الإسرائيلي.

إنَّنا نرى في قيادتكم وأنتم صاحب التاريخ الجهادي الميداني لعقود وأبو الشهداء، استمراريةً للقادة الشهداء وعلى رأسهم المؤسس سماحة الشيخ أحمد ياسين(رحمه الله) والحاج إسماعيل هنية(رحمه الله) والقائد يحي السنوار(رحمه الله) والقادة المجاهدين وأبناء حركة حماس والشعب الفلسطيني، في متابعة مسيرة المقاومة المقدسة، بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، وعطاءات الشعب الفلسطيني المجاهد والصامد.

نؤكد لكم أنَّنا في حزب الله ومقاومته الإسلامية معكم،  نؤيدكم وندعمكم في جهادكم وأهدافكم لاستعادة الأرض والحقوق، على العهد الذي رسمه شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله(رض) والشهداء الأبرار.

نحن أبناء الرؤية المقدسة والعزيزة بتوجيه البوصلة نحو القدس وفلسطين، والتي رسَّخها الإمام الراحل المقدس الخميني(قده)، والإمام القائد على طريق فلسطين ونصرة المستضعفين ودعم المقاومة الشهيد الخامنئي(قده).

لقد واجهنا جميعًا حرب الكيان الإسرائيلي والطاغية الأميركي بثبات وتضحية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام على طوفان الأقصى لم يتمكن هذا العدو من تحقيق أهدافه بالإبادة وإنهاء المقاومة واستسلام المقاومة. هذا الإجرام خلَّف الدمار والقتل للنساء والأطفال والحياة، لكنَّه أشعل حفظ الأمانة بالتحرير والعزة. ننظر إلى المستقبل بالأمل الموعود بالنصر، قال تعالى: إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ (غافر 51).

وفقكم الله تعالى في هذه المهمة الجليلة حتى النصر والتحرير بإذن الله تعالى.

الثلاثاء 21-07-2026
06 صفر 1448 هـ

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الشيخ نعيم قاسم
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