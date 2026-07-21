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لبنان

الجيش اللبناني: قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداتنا العسكرية في زوطر
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لبنان

الجيش اللبناني: قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداتنا العسكرية في زوطر

2026-07-21 15:51
قيادة الجيش: هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق التجريبية
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بعد ساعات قليلة على بدء وحدات الجيش العسكرية الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، أكّدت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه في بيان لها أنه "أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية – النبطية، أطلقت قوات الاحتلال النار على مقربة منها".

وأكّد قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق التجريبية.
 

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني جيش الاحتلال الاسرائيلي
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