كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي المناطق التجريبية .. هل هي بداية استعادة السيادة أم تكريسٌ لوظيفة أمنية تخدم إسرائيل؟

عربي ودولي

وزارة الصحة اليمنية: كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمرار الحصار على مطار صنعاء
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

وزارة الصحة اليمنية: كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمرار الحصار على مطار صنعاء

2026-07-21 18:36
59

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة اليمنية د.أنيس الأصبحي في تصريح لقناة المسيرة "إن استمرار الحصار على مطار صنعاء أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية بحق آلاف المرضى وأن هناك أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي".

وأضاف: "أكثر من 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض انحلال الدم الوراثي مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي"، مشيرًا إلى أن حوالي 8 آلاف من مرضى الغسيل الكلوي يواجهون الموت نتيجة عدم دخول الأدوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وأكد الأصبحي أن أكثر من 120 ألف مريض بحاجة إلى السفر للعلاج خارج اليمن، مضيفًا أن العدوان والحصار تسببا في معاناة ثلاثة ملايين ونصف المليون طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم

وأشار الأصبحي إلى أن الإجراءات التعسفية للعدوان السعودي عرقلت عمل 83 شركة ومستورد كانوا يوفرون 1329 صنفًا من الأدوية، وتراجع السوق الدوائي بنسبة 60% نتيجة عدم دخول الأدوية ومستلزمات الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن الحصار على مطار صنعاء تسبب بوفاة نحو 60 ألف مريض كانوا بحاجة إلى السفر للعلاج خارج اليمن.

الكلمات المفتاحية
اليمن مطار صنعاء الدولي
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الصحة اليمنية: كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمرار الحصار على مطار صنعاء
وزارة الصحة اليمنية: كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمرار الحصار على مطار صنعاء
عربي ودولي منذ ساعة
تقارير بريطانية: ترامب يضغط على بورنهام لفتح القواعد البريطانية ضد إيران
تقارير بريطانية: ترامب يضغط على بورنهام لفتح القواعد البريطانية ضد إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
انخفاض أسعار النفط وارتفاع الذهب بعد تقارير عن جهود وساطة بين واشنطن وطهران
انخفاض أسعار النفط وارتفاع الذهب بعد تقارير عن جهود وساطة بين واشنطن وطهران
عربي ودولي منذ 6 ساعات
"البنتاغون" يُخفي حجم إصابات جنوده في الحرب مع إيران "لضرورات أمنية"
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
وزارة الصحة اليمنية: كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمرار الحصار على مطار صنعاء
وزارة الصحة اليمنية: كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمرار الحصار على مطار صنعاء
عربي ودولي منذ ساعة
حزام الأسد لـ
حزام الأسد لـ"العهد": خيارات صنعاء مفتوحة .. و"الحصار بالحصار" بداية لمسار تصعيدي
خاص العهد منذ ساعة
نيران الحرب تصل إلى السعودية: هل تحكّم المملكة عقلها؟
نيران الحرب تصل إلى السعودية: هل تحكّم المملكة عقلها؟
مقالات مختارة منذ 11 ساعة
تصفير صادرات المملكة النفطية هدفاً: صنعاء تحاصر السعودية بحرًا
تصفير صادرات المملكة النفطية هدفاً: صنعاء تحاصر السعودية بحرًا
مقالات مختارة منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة