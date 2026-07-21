قال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة اليمنية د.أنيس الأصبحي في تصريح لقناة المسيرة "إن استمرار الحصار على مطار صنعاء أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية بحق آلاف المرضى وأن هناك أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي".

وأضاف: "أكثر من 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض انحلال الدم الوراثي مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي"، مشيرًا إلى أن حوالي 8 آلاف من مرضى الغسيل الكلوي يواجهون الموت نتيجة عدم دخول الأدوية عبر مطار صنعاء الدولي.

وأكد الأصبحي أن أكثر من 120 ألف مريض بحاجة إلى السفر للعلاج خارج اليمن، مضيفًا أن العدوان والحصار تسببا في معاناة ثلاثة ملايين ونصف المليون طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم

وأشار الأصبحي إلى أن الإجراءات التعسفية للعدوان السعودي عرقلت عمل 83 شركة ومستورد كانوا يوفرون 1329 صنفًا من الأدوية، وتراجع السوق الدوائي بنسبة 60% نتيجة عدم دخول الأدوية ومستلزمات الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن الحصار على مطار صنعاء تسبب بوفاة نحو 60 ألف مريض كانوا بحاجة إلى السفر للعلاج خارج اليمن.

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