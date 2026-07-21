أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، أن الصناعة النووية هي بكل معنى للكلمة إرث الإمام الشهيد (رض)؛ قائلًا: "حتى لو تعرضنا للقصف ألف مرة، فإننا بعون الله تعالى قادرون على تحقيق أهدافنا؛ لقد أوفينا بما تعهدنا به في هذا الطريق، وتأكدوا أننا سنفي بوعودنا بصورة أقوى".

وخلال مراسم ذكرى استشهاد قائد الثورة الإسلامية التي أُقيمت في مسجد شهداء منظمة الطاقة النووية الإيرانية، أكد إسلامي أن الصناعة النووية تمثل، بكل معنى للكلمة، إرث الإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي(رض)؛ مبينًا أن دراسة مسار الطاقة النووية في البلاد تُظهر أن ما وصلت إليه اليوم يعود إلى توجيهاته التي قادت هذه الصناعة نحو الاستمرار والنمو المتواصل.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة النووية، أن هذا النهج والإيمان، بفضل الله، أوصلا الطاقة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مكانة مشرفة تضاهي الدول المتقدمة، رغم امتلاك تلك الدول دعما وموارد وإمكانات واسعة؛ لافتًا إلى أن عداء المراكز والدراسات المعادية لإيران يقوم في جوهره على مواجهة حضارية، لأن الثورة الإسلامية وضعت حضارة إيران في مسار حضاري قائم على المبادئ الإلهية.

وأوضح إسلامي، أن الثورة الإسلامية ترتكز على رؤية قائمة على العدالة، وتؤمن بأن العلم والمعرفة لا تخضعان لهيمنة أحد، بل هما ملك للبشرية جمعاء؛ مؤكدًا أن إيران، انطلاقًا من هذا المبدأ، تمكنت من تطوير العلوم وتسخيرها لتحسين حياة الناس، وهو ما يتعارض مع نظام الهيمنة، ولذلك تواجهه القوى المعادية.

وشدد إسلامي على الالتزام بنهج الإمام الشهيد؛ مؤكدًا أن العاملين في القطاع النووي يجددون عهدهم بالاستمرار في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية.

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