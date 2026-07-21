أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تعليقًا على دراسة الحكومة البلغارية طلب الولايات المتحدة نشر طائراتها العسكرية في بلغاريا، أنه ينبغي ألا يمنح البرلمان البلغاري واشنطن الإذن باستخدام أراضي البلاد وإمكاناتها، بما يحول بلغاريا إلى شريك للمعتدين ومرتكبي الجرائم.

وقال بقائي، تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء البلغاري رومن رادوف بشأن دراسة طلب أميركا نشر طائراتها العسكرية في قاعدة "بيزمر" الجوية البلغارية لدعم العمليات العسكرية ضد إيران: "إن الحكومة البلغارية تدرك جيدًا أن الهجمات العسكرية الأميركية على إيران، التي تمثل امتدادًا للعدوان العسكري الأميركي والكيان الصهيوني المستمر منذ (28 شباط/فبراير)، تشكل عدوانًا صارخًا وانتهاكًا جسيمًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي، وأن أي مشاركة أو تعاون في الإعداد لهذه الهجمات أو تنفيذها يعد تواطؤا في جريمة العدوان وجرائم الحرب.

ولفت متحدث الخارجية إلى التداعيات الخطيرة للعدوان العسكري الصهيو-أميركي على إيران بالنسبة للسلم والأمن والتجارة الدوليين، فضلًا عن جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الإيراني؛ مؤكدًا المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول في إدانة هذا العدوان والجرائم المرتكبة.

وأبدى بقائي استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء البلغاري؛ مؤكدًا أن مجرد إعلانه دراسة طلب الولايات المتحدة الحصول على دعم بلغاريا في حربها غير القانونية ضد الشعب الإيراني يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لبلغاريا، ويناقض مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. وأضاف أن الفقرة (و) من المادة (3) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان تعتبر إتاحة إقليم دولة لاستخدامه من قبل دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة أحد أشكال العدوان.

وأشار بقائي إلى العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين إيران وبلغاريا؛ محذرًا من أن يمنح البرلمان البلغاري الولايات المتحدة الأميركية الإذن باستخدام أراضي البلاد وإمكاناتها، بما يجعل بلغاريا شريكة للمعتدين ومرتكبي الجرائم.

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحاته بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني في مواجهة أي اعتداء أو عمل عدائي، وأن أي طرف يشارك، بأي شكل من الأشكال، في العدوان العسكري على إيران، سيتحمل حتمًا مسؤولية تبعات ذلك.

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