كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديه على السيادة اللبنانية عبر حديثه عن تدخل سوري مباشر في لبنان ضدَّ شريحة واسعة من اللبنانيين، وذلك بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون في البيت الأبيض، حيث قال إن رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا أحمد الشرع يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله، معتبرًا أنّ ذلك "ربما يكون أمرًا فعالًا".

ورغم هذا التجاوز الخطير، لم يبدِ عون أي ردٍ أو اعتراض رغم حديث ترامب عن دخول دولةٍ أجنبية للأراضي اللبنانية واستهداف شريحة واسعة من اللبنانيين.

وقال عون خلال لقائه ترامب، "هدفنا النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان و"إسرائيل" إلى الأبد"، يأتي هذا الموقف في وقت تعرضت فيه دورية للجيش اللبناني لاعتداء "إسرائيلي" أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بالإضافة لحملة تدمير ممنهجة تطال قرى الجنوب.

وطلب عون من ترامب دعمًا سياسيًا وشكره على "الإنجازات التاريخية" التي حققاها معًا، بحسب تعبيره.

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