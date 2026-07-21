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لبنان

الجيش اللبناني دخل بلدة زوطر الغربية.. وجيش العدو أطلق النار قرب عناصره
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لبنان

الجيش اللبناني دخل بلدة زوطر الغربية.. وجيش العدو أطلق النار قرب عناصره

2026-07-21 21:43
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أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أنّ الوحدات العسكرية نفّذت انتشارها داخل بلدة زوطر الغربية بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمَين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية.

وأوضحت القيادة أنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.

وشددت على أن على جيش الاحتلال "الإسرائيلي" معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضًا عن القيام بالاعتداءات.

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي
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