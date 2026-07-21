قال مراسل القناة 15 "الإسرائيلية" يوسي يهوشع، إن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن تصريح ترامب، إلى جانب التعزيزات العسكرية الأميركية في المنطقة ووصول طائرات التزوّد بالوقود، يزيدان من احتمال استئناف العمليات العسكرية ومشاركة "إسرائيل" فيها.

وفي سياقٍ متصل، قال الوزير سموتريتش إن "إسرائيل" ليست لديها مصلحة في الانضمام إلى المواجهة المحدودة بين إيران والولايات المتحدة، مضيفًا أن "الوضع الحالي هو الأفضل بالنسبة لنا".

وأضاف يهوشع: "لكن إذا كان ترامب مستعدًا لتوسيع الحرب، ويتحدث الآن عن مهاجمة الموقع النووي المحصن داخل الجبال، والذي نُشر اليوم أن إيران نقلت إليه آلاف أجهزة الطرد المركزي للتخصيب، فإن الأمر عندها سيكون مختلفًا تمامًا، ولن يعود مجرد مواجهة محدودة، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات".

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