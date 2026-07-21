كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي قاليباف لخليل الحية: ستواصلون رفع راية المقاومة بشموخ في مواجهة الاحتلال

عين على العدو

تقديرات
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

تقديرات "إسرائيلية": توسيع ترامب للحرب قد يجرّ "إسرائيل" إلى المواجهة مع إيران 

2026-07-21 21:55
68

قال مراسل القناة 15 "الإسرائيلية" يوسي يهوشع، إن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن تصريح ترامب، إلى جانب التعزيزات العسكرية الأميركية في المنطقة ووصول طائرات التزوّد بالوقود، يزيدان من احتمال استئناف العمليات العسكرية ومشاركة "إسرائيل" فيها.

وفي سياقٍ متصل، قال الوزير سموتريتش إن "إسرائيل" ليست لديها مصلحة في الانضمام إلى المواجهة المحدودة بين إيران والولايات المتحدة، مضيفًا أن "الوضع الحالي هو الأفضل بالنسبة لنا". 

وأضاف يهوشع: "لكن إذا كان ترامب مستعدًا لتوسيع الحرب، ويتحدث الآن عن مهاجمة الموقع النووي المحصن داخل الجبال، والذي نُشر اليوم أن إيران نقلت إليه آلاف أجهزة الطرد المركزي للتخصيب، فإن الأمر عندها سيكون مختلفًا تمامًا، ولن يعود مجرد مواجهة محدودة، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني دونالد ترامب ايران
إقرأ المزيد
المزيد
تقديرات
تقديرات "إسرائيلية": توسيع ترامب للحرب قد يجرّ "إسرائيل" إلى المواجهة مع إيران 
عين على العدو منذ ساعة
دانون يكشف: رسالة تصل إلى
دانون يكشف: رسالة تصل إلى "إسرائيل" من دول الخليج في أروقة الأمم المتحدة
عين على العدو منذ 7 ساعات
"معاريف": 103 إشارات تحذير ونتنياهو يفعل آخر ما ينبغي له أن يفعله
عين على العدو منذ 8 ساعات
"لغز" عند الحدود السورية.. من أطلق الطائرة المسيّرة باتجاه كيان العدو؟
عين على العدو منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
تقديرات
تقديرات "إسرائيلية": توسيع ترامب للحرب قد يجرّ "إسرائيل" إلى المواجهة مع إيران 
عين على العدو منذ ساعة
ترامب يتحدث عن تدخل سوري في لبنان.. وعون يقابل التجاوز بالصمت
ترامب يتحدث عن تدخل سوري في لبنان.. وعون يقابل التجاوز بالصمت
لبنان منذ ساعتين
بقائي حذر بلغاريا من الوقوع في فخ التواطؤ مع المعتدين على إيران
بقائي حذر بلغاريا من الوقوع في فخ التواطؤ مع المعتدين على إيران
إيران منذ ساعتين
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية: لو قصفونا ألف مرة سنواصل المضي في تحقيق أهدافنا
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية: لو قصفونا ألف مرة سنواصل المضي في تحقيق أهدافنا
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة