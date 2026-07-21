هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف في رسالة خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس؛ مؤكدًا ثقته بأن الحية بالاستناد إلى الإرث السياسي والجهادي للشهيد إسماعيل هنية والإرادة الراسخة للشهيد يحيى السنوار سيواصل رفع راية المقاومة بمزيد من العزة والشموخ في مواجهة الاحتلال.

هذا، وبعث قاليباف اليوم الثلاثاء (21 تموز/يوليو 2026) رسالة تهنئة إلى خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)؛ مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل حملًا لأمانة خرجت من بين النار والدماء، ويأتي في وقت لا تزال فيه أرض فلسطين الطاهرة ندية بدماء قادة المقاومة الكبار، الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيى السنوار.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن استشهاد هذين القائدين لم يُحدث خللًا في جسد المقاومة، بل شكّل بداية مرحلة جديدة من الغضب المقدس وتجسيدًا للإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب حركة المقاومة وجميع المقاتلين في الميدان، من أجل مواصلة هذا المسار المشرف، وبالاعتماد على العون الإلهي، وصولًا إلى تحقيق الهدف الأول للأمة الإسلامية، وهو تحرير القدس الشريف.

وختم قاليباف رسالته بالدعاء لشهداء المقاومة بعلو الدرجات، ولخليل الحية بدوام الصحة والثبات والتوفيق، وللشعب الفلسطيني العزيز والمقاوم بالعزة والرفعة.

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