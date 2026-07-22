كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي المناطق التجريبية: غطاء لإدارة الاحتلال ومحاصرة خيارات المقاومة

إيران

مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر أميركا من تنفيذ تهديدها بمهاجمة المراكز النووية الايرانية
🎧 إستمع للمقال
إيران

مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر أميركا من تنفيذ تهديدها بمهاجمة المراكز النووية الايرانية

2026-07-22 06:38
83

حذر مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في إيران، الولايات المتحدة الأميركية المجرمة من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد باستهداف جميع المصالح الأميركية وحلفائها بقوة، فيما إذا نفذت أميركا تهديدها باستهداف المراكز النووية في إيران.

وأدان مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في بيان له اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، تهديدات الولايات المتحدة الأميركية باستهداف المراكز النووية والحساسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في البيان: لقد "هددت أميركا المجرمة بمهاجمة المراكز النووية والحساسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان: "إذا وصل عدوان الجيش الأميركي الإرهابي إلى هذه المرحلة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعتبر هذا العمل توسعًا للحرب في المنطقة".

وتابع بيان مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي: "في حال وقوع مثل هذا العمل، ستكون جميع مصالح أميركا وحلفائها وداعميها هدفًا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الطاقة النووية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الولايات المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري: أخرجنا منظومات رادارية أميركية في الكويت من الخدمة
الحرس الثوري: أخرجنا منظومات رادارية أميركية في الكويت من الخدمة
إيران منذ 5 دقائق
متحدث الجيش الايراني: لن نسمح للعدو بتحقيق موطئ قدم أولي على جزرنا
متحدث الجيش الايراني: لن نسمح للعدو بتحقيق موطئ قدم أولي على جزرنا
إيران منذ 25 دقيقة
مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر أميركا من تنفيذ تهديدها بمهاجمة المراكز النووية الايرانية
مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر أميركا من تنفيذ تهديدها بمهاجمة المراكز النووية الايرانية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري: أخرجنا منظومات رادارية أميركية في الكويت من الخدمة
الحرس الثوري: أخرجنا منظومات رادارية أميركية في الكويت من الخدمة
إيران منذ 5 دقائق
متحدث الجيش الايراني: لن نسمح للعدو بتحقيق موطئ قدم أولي على جزرنا
متحدث الجيش الايراني: لن نسمح للعدو بتحقيق موطئ قدم أولي على جزرنا
إيران منذ 25 دقيقة
مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر أميركا من تنفيذ تهديدها بمهاجمة المراكز النووية الايرانية
مقر خاتم الأنبياء (ص) يحذر أميركا من تنفيذ تهديدها بمهاجمة المراكز النووية الايرانية
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة