حذر مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في إيران، الولايات المتحدة الأميركية المجرمة من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد باستهداف جميع المصالح الأميركية وحلفائها بقوة، فيما إذا نفذت أميركا تهديدها باستهداف المراكز النووية في إيران.

وأدان مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في بيان له اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، تهديدات الولايات المتحدة الأميركية باستهداف المراكز النووية والحساسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في البيان: لقد "هددت أميركا المجرمة بمهاجمة المراكز النووية والحساسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان: "إذا وصل عدوان الجيش الأميركي الإرهابي إلى هذه المرحلة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعتبر هذا العمل توسعًا للحرب في المنطقة".

وتابع بيان مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي: "في حال وقوع مثل هذا العمل، ستكون جميع مصالح أميركا وحلفائها وداعميها هدفًا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".



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