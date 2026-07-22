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إيران

الحرس الثوري: أخرجنا منظومات رادارية أميركية في الكويت من الخدمة
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إيران

الحرس الثوري: أخرجنا منظومات رادارية أميركية في الكويت من الخدمة

2026-07-22 07:55
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أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، تمكن قواته من إخراج منظومات رادارية في قاعدة علي السالم وجزيرة بوبيان في الكويت من الخدمة.

وجاء في بيان لحرس الثورة الإسلامية حمل الرقم 41 من عمليات "نصر 2": "يا أبناء الشعب الإيراني البطل والمناهض للظلم، وبعون الله تعالى ودعواتكم الخيّرة أنتم الثابتون في الميدان، نفذ مقاتلو الحرس الثوري الغيارى في إطار الموجة الرابعة والعشرين من عمليات «نصر 2»، واستكمالاً لعمليات تطهير المنطقة من الرادارات المعادية، هجومًا استهدف رادارًا للإنذار المبكر، ومنظومة رادار تكتيكية في محيط قاعدة علي السالم، إضافة إلى منظومة رادارية أخرى في جزيرة بوبيان في الكويت".

وأكد بيان حرس الثورة الإسلامية أن هذه الهجمات أدت إلى تدمير الرادارات المستهدفة وإخراجها من الخدمة التشغيلية.

واختتم حرس الثورة الإسلامية بيانه مؤكدًا أن "عملية معاقبة المعتدي مستمرة".
 

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