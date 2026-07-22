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إيران

القوات المسلحة الإيرانية تستهدف البنية التحتية لمركز بيانات
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إيران

القوات المسلحة الإيرانية تستهدف البنية التحتية لمركز بيانات "أمازون" في البحرين

2026-07-22 09:25
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استهدفت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، البنية التحتية المركزية لمركز بيانات أمازون في البحرين، باعتباره أحد العقد الرئيسية لتبادل المعلومات لدى الجيش الأميركي، وذلك ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2".

وأوضح المرکز الإعلامي لحرس الثورة الإسلامیة "سباه نيوز"، أن منطقة "أمازون" السحابية في البحرين، والمعروفة بالمعرف الحصري "me-south-1"، تُعد أول مركز متكامل لمعالجة البيانات تابع لشركة "أمازون" في الشرق الأوسط، حيث تم تدشينها في عام 2019.

وتمثل منشآت "أمازون" في البحرين العمود الفقري والمركز الحيوي لمعالجة المعلومات الخاصة بواشنطن وحلفائها في الخليج الفارسي.

وتُصنف "أمازون" كأحد المقاولين الأربعة الرئيسيين لوزارة الحرب الأمريكية في إطار عقد "قدرات الحوسبة السحابية القتالية المشتركة" (JWCC) البالغة قيمته 9 مليارات دولار. ويمنح هذا العقد البنتاغون القدرة على نشر تقنيات الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، وأدوات الذكاء الاصطناعي في المواقع العملياتية الميدانية والقواعد الإقليمية.

الكلمات المفتاحية
البحرين الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية القواعد الأميركية في الخليج الرد الإيراني على العدوان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية
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