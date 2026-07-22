يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ286، وسط غارات وقصف مدفعي ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، باستشهاد الشاب عبد الله حسان متأثرًا بجراح أُصيب بها في غارة "إسرائيلية" سابقة استهدفت سيارة مدنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب آخرون جراء غارات استهدفت مناطق عدة في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأطلقت طائرات حربية صهيونية صواريخها باتجاه فناء منزل في شارع الخدمة العامة وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطنان في غارة استهدفت سيارة قرب مدخل مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة آية رمزي عبيد متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها في إثر قصف سابق استهدف شقة سكنية في عمارة التاج بمدينة غزة، لتلتحق بزوجها محمد عبيد الذي استشهد في القصف ذاته.

وفي ساعات الفجر، استشهد ستة مواطنين من عائلة واحدة، هم الأب والأم وأربعة من أبنائهما، بعد قصف "إسرائيلي" استهدف منزلهم في منطقة السامر وسط مدينة غزة.

وفي جنوب شرقي مدينة غزة، تواصلت العملية العسكرية "الإسرائيلية" في محيط مفرق دولة بحي الزيتون، حيث تقدمت الدبابات تحت غطاء من القصف المدفعي وتحليق طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" في سماء المنطقة. كما أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، جراء القصف المدفعي.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات نسف لمربعات سكنية في مناطق كان الجيش "الإسرائيلي" قد سيطر عليها خلال الأيام الماضية.

وفي جنوب القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها باتجاه شاطئ مدينة خان يونس، فيما فجّر جيش الاحتلال عددًا من المباني في المناطق الواقعة تحت سيطرته.

ووفق وزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 1168 شهيدًا، إضافة إلى 3798 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 802 شهيد من تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 73,293 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,906.

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