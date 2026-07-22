أقدم مستوطنون على تدنيس حجارة الساحة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك بشعار "المخلص المزعوم"، في خطوة تحمل دلالات تهويدية خطيرة.

وأفادت محافظة القدس بأن منظمات الهيكل دعت إلى تنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل، تزامنًا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.

يُعد شعار المخلّص من الرموز المرتبطة بعقيدة بناء الهيكل المزعوم، وقد برز خلال الفترة الماضية في جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة ولبنان، حيث ظهر على ملابس الجنود ورايات الدبابات.

ووثقت مصادر مقدسية اقتحام أكثر من 1489 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وفي ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الاقتحامات وتسارع محاولات فرض واقع جديد داخل المسجد.

وتتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، وسط تصاعد الإجراءات المفروضة على الفلسطينيين.

ويدخل المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 1967، فيما تفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد.

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