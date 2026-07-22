كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي هولندا تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

فلسطين

مستوطنون يدنسون حجارة المسجد الأقصى.. ودعوات لاقتحامه في ذكرى
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

مستوطنون يدنسون حجارة المسجد الأقصى.. ودعوات لاقتحامه في ذكرى "خراب الهيكل"

2026-07-22 10:23
52

أقدم مستوطنون على تدنيس حجارة الساحة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك بشعار "المخلص المزعوم"، في خطوة تحمل دلالات تهويدية خطيرة.

وأفادت محافظة القدس بأن منظمات الهيكل دعت إلى تنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل، تزامنًا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.

يُعد شعار المخلّص من الرموز المرتبطة بعقيدة بناء الهيكل المزعوم، وقد برز خلال الفترة الماضية في جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة ولبنان، حيث ظهر على ملابس الجنود ورايات الدبابات.

ووثقت مصادر مقدسية اقتحام أكثر من 1489 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وفي ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الاقتحامات وتسارع محاولات فرض واقع جديد داخل المسجد.

وتتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، وسط تصاعد الإجراءات المفروضة على الفلسطينيين.

ويدخل المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 1967، فيما تفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة المسجد الأقصى القدس المحتلة مستوطنون
إقرأ المزيد
المزيد
مستوطنون يدنسون حجارة المسجد الأقصى.. ودعوات لاقتحامه في ذكرى
مستوطنون يدنسون حجارة المسجد الأقصى.. ودعوات لاقتحامه في ذكرى "خراب الهيكل"
فلسطين منذ 44 دقيقة
خرق متواصل لوقف إطلاق النار في غزة: جيش الاحتلال يواصل عدوانه في حي الزيتون
خرق متواصل لوقف إطلاق النار في غزة: جيش الاحتلال يواصل عدوانه في حي الزيتون
فلسطين منذ ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية: ما يجري بحق المدنيين تصعيد خطير يستوجب تحركًا عاجلًا 
فصائل المقاومة الفلسطينية: ما يجري بحق المدنيين تصعيد خطير يستوجب تحركًا عاجلًا 
فلسطين منذ 16 ساعة
حماس: الغارات على غزة عدوان ممنهج وتحدٍ للقانون الدولي
حماس: الغارات على غزة عدوان ممنهج وتحدٍ للقانون الدولي
فلسطين منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
مستوطنون يدنسون حجارة المسجد الأقصى.. ودعوات لاقتحامه في ذكرى
مستوطنون يدنسون حجارة المسجد الأقصى.. ودعوات لاقتحامه في ذكرى "خراب الهيكل"
فلسطين منذ 44 دقيقة
خرق متواصل لوقف إطلاق النار في غزة: جيش الاحتلال يواصل عدوانه في حي الزيتون
خرق متواصل لوقف إطلاق النار في غزة: جيش الاحتلال يواصل عدوانه في حي الزيتون
فلسطين منذ ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية: ما يجري بحق المدنيين تصعيد خطير يستوجب تحركًا عاجلًا 
فصائل المقاومة الفلسطينية: ما يجري بحق المدنيين تصعيد خطير يستوجب تحركًا عاجلًا 
فلسطين منذ 16 ساعة
حماس: الغارات على غزة عدوان ممنهج وتحدٍ للقانون الدولي
حماس: الغارات على غزة عدوان ممنهج وتحدٍ للقانون الدولي
فلسطين منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة