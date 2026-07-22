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عربي ودولي

هولندا تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
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عربي ودولي

هولندا تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

2026-07-22 10:26
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أعلنت هولندا حظر استيراد المنتجات القادمة من مستوطنات الاحتلال المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارًا من 22 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، أن الإجراءات المقترحة تعزز التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار الوضع غير القانوني.

وأوضحت أن الحظر سيشمل استيراد وشراء وبيع المنتجات التي يكون مصدرها المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.

وانضمت هولندا بهذا القرار إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، التي فرضت قيودًا على التجارة مع المستوطنات.

وتصاعدت الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، لفرض قيود موحدة على التجارة مع المستوطنات، على خلفية الحرب العدوانية على قطاع غزة وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

وأفاد تقرير صادر عن منظمة غلوبال إيكو في حزيران/يونيو، المعنية بمتابعة القضايا القانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال، بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية"، ونحو نصف إجمالي تلك الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

الكلمات المفتاحية
المستوطنات الصهيونية هولندا
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