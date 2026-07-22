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إيران

إيران

الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية في قاعدة الأزرق

2026-07-22 10:58
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أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة الثانية والعشرين من عملية "الصاعقة"، مؤكدًا أن وحداته المُسيّرة واصلت عملياتها العسكرية منذ ساعات الفجر مستهدفة مواقع ومنشآت عسكرية مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة.

وأكد الجيش الإيراني أن الطائرات المُسيّرة المشاركة في العملية استهدفت مباني الإسكان والخدمات ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الأزرق بالأردن، ضمن سلسلة من الضربات التي نُفذت في إطار المرحلة الجديدة من العملية.

وأشار إلى أن مُسيّرات "آرش" الانتحارية شاركت في الهجوم، مستهدفةً مستودعات ومنشآت عسكرية محددة، مؤكدًا تحقيق الأهداف المرسومة للعملية.

استهداف معسكر الدوحة
وفي بيان آخر أعلن الجيش الإيرانية، أنه رد على الاعتداءات الأميركية المتكررة على مناطق من إيران، باستهداف "مستودعات الذخيرة" و"المعدات اللوجستية لمركز قيادة القوات البرية" التابع للجيش الأميركي الإجرامي في معسكر الدوحة غرب الكويت، بعدد كبير من الطائرات المسيرة الانقضاضية.

ولفت البيان إلى أن معسكر الدوحة يُعدّ أحد أهم القواعد العسكرية الأميركية الرئيسية في غرب الكويت، ومركز دعم للجنود الأميركيين المتواجدين في غرب آسيا، حيث تتمركز فيها كميات كبيرة من معدات القوات البرية الأميركية وجنودها، إلى جانب قواتها البحرية والجوية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية، "على أهبة الاستعداد للتصدي بحزم لأي مؤامرة أو مغامرة جديدة للعدو".

ونشر الجيش الإيراني مشاهد مصوّرة توثق جانبًا من تنفيذ المرحلة الثانية والعشرين من عملية "الصاعقة"، والتي تأتي في سياق العمليات العسكرية التي تعلن طهران تنفيذها ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الأردن الجيش الايراني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني القواعد الأميركية
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