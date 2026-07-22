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رئيس بلدية نيويورك: مكان نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية
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عربي ودولي

رئيس بلدية نيويورك: مكان نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية

2026-07-22 10:59
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أكد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، في خطاب تاريخي، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مجرم حرب مرفوض تواجده في المدينة. إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن مكتبه لا يملك السلطة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، داعيًا المسؤولين الفيدراليين الأميركيين إلى التدخل.

وقال ممداني في مقطع فيديو قصير نشر في وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد راجعت إدارتي كل السبل المتاحة بموجب القانون المعمول به لتحديد ما إذا كان بإمكان مدينة نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا جاء بنيامين نتنياهو إلى هنا".

وأضاف: "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة التوقيف هذه، لكن الحكومة الفدرالية تملك هذه الصلاحية، وأنا أدعوها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ هذه المذكرة".

وتابع: "أي شخص، بعينيه وبقلبه وبضميره، يجب أن يدرك حجم الدمار الذي أحدثه، وأن يفهم أن مكانه الصحيح هو أمام المحكمة، كما سبق أن قلت".

وأكد أنه يتفق مع "المحكمة الجنائية الدولية في وجوب توقيف نتنياهو ومحاكمته على جرائمه، كما هي الحال مع أي شخص آخر توجّه إليه المحكمة اتهامات".

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو نيويورك
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