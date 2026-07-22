توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس في لبنان قليل الغيوم إجمالًا مع استقرار درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحرّ، كما تنشط الرياح ابتداءً من بعد الظهر.

الحال العامة

لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وفوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ، حتى يوم الجمعة حيث تنحسر تدريجيًا بسبب اقتراب كتل هوائية معتدلة فيعود الطقس الى صيفي معتاد، فتنخفض درجات الحرارة وتعود الى معدلاتها كما نشهد بعض التقلبات المحلية يومي السبت والأحد مع رياح ناشطة.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و31 درجة، بيروت بين 24 و32 درجة، زحلة بين 18 و34 درجة.

تحذير: من نشاط سرعة الرياح يومي الجمعة والسبت حيث يرتفع موج البحر وتتشكل التيارات المائية.

الطقس المتوقع

- الأربعاء: قليل الغيوم إجمالًا مع بقاء درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع أحيانًا.

- الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع استقرار درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحرّ، كما تنشط الرياح ابتداءً من بعد الظهر.

- الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال واستقرارها في المناطق الساحلية، مع بداية انخفاض بنسبة الرطوبة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانًا الى 50 كلم /س بخاصة في المناطق الشمالية، مع تحذير من ارتفاع بموج البحر ومن تشكل التيارات المائية.

- السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتصل سرعتها أحيانًا الى 50 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، مع تحذير من ارتفاع بموج البحر ومن تشكل التيارات المائية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليلًا خاصة في المناطق الجنوبية.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء:28 درجة.

- الضغط الجوي:756 ملم زئبق.



الكلمات المفتاحية