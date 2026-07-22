أظهرت بيانات في قطاع الشحن أنّ عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أكثر أمس الثلاثاء 21 تموز 2026، في ظل استمرار المخاوف الأمنية، ‌واستمرار العدوان الأميركي على إيران، وردّ الأخيرة عليه باستهداف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أنّ ثلاث سفن شحن عبرت المضيق أمس الثلاثاء، في انخفاض عن أربعة في يوم الاثنين.

كما أظهرت بيانات "كبلر" أنّ سفينة البضائع العامة "كايزر" غادرت المضيق محمّلة بالبضائع، في حين دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة "إتش 7 إس.إم.بي 8" المضيق وهي فارغة، ما يعني أنها ستحمّل شحنة في الخليج.

وقالت "كبلر" إنّ السفينة "هسين أوشن" دخلت المضيق أمس محمّلة بزيت النخيل المكرّر، فيما لم تشاهد أيّ ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال تعبر المضيق أمس.

يُذكر أنّ هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أكدت في وقت سابق أنّ حركة العبور عبر مضيق هرمز ما زالت معلّقة حتى إشعار آخر، مشدّدة على أنّ المرور عبر المضيق غير ممكن حاليًا، ولن يُسمح بالعبور إلا بعد الحصول على تصريح.

وقد جاء ذلك في سياق الردّ على الاعتداءات الأميركية المستمرة على جنوب إيران، إضافة إلى فرض واشنطن حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية.

البحر الأحمر

أمّا في البحر الأحمر، فقد غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطًا خامًا سعوديًا إلى آسيا مسارهما في أثناء توجّههما نحو مضيق باب المندب أمس، وذلك بعد تهديدات من القوات المسلحة اليمنية، والتي تعهّدت بحظر مرور شحنات النفط السعودية عبر المضيق، وذلك ردًا على الحصار السعودي لليمن.

وطلب اليمن في رسالة بريد إلكتروني إلى شركات الشحن عدم تحميل شحنات أو تفريغها في الموانئ السعودية، وإلا فقد تتعرّض للاستهداف.

وتمكنت القوات المسلحة اليمنية، أمس، من منع عدد من السفن السعودية من المرور في البحر الأحمر، وأعادت ناقلات نفط تابعة للمملكة كانت تحاول المرور عبر مضيق باب المندب.

وأكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء، مساء أمس، أن القوات البحرية منعت 6 سفن من المرور إلى الموانئ السعودية.

وكانت وكالة "رويترز"، قد أكدت اعتراض ناقلتَي نفط محمّلتين بالخام السعودي، وإجبارهما على العودة بعد أن تمّ منعهما من العبور عبر المضيق.

وفي الوقت الذي حذّرت فيه شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري من ارتفاع مخاطر تعرّض السفن المرتبطة بالسعودية لهجمات يمنية في أثناء إبحارها في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيةً الشركات الملاحية الدولية إلى مراجعة ارتباطات سفنها بالموانئ السعودية، أفادت "رويترز" بأن قرار أنصار الله حظر الملاحة على المملكة أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على السفن في البحر الأحمر، من 0.3% إلى 0.75% من قيمة السفينة.

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