صعدت قوات "الاحتلال الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 22 تموز 2026، عملياتها العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، عبر سلسلة اقتحامات واسعة استهدفت مدنًا وبلدات ومخيمات فلسطينية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي في عدد من المناطق، تحت حماية قوات الاحتلال.

في محافظة رام الله والبيرة، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات متزامنة شملت قرى وبلدات المزرعة الشرقية، وسردا، وبرقا، ودير جرير، وبيتونيا، وترمسعيا. وخلال العملية اعتقلت شابًا من بلدة المزرعة الشرقية، كما اقتحمت بلدة ترمسعيا عقب هجوم شنه مستوطنون على أطرافها.

وشهدت بلدة ترمسعيا اعتداءً نفذه مستوطنون، أطلقوا خلاله الرصاص الحي بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين، قبل أن يعمدوا إلى إشعال النيران في أراضٍ وممتلكات تعود للأهالي، ما تسبب بحالة من الذعر في المنطقة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة شارع السكة، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيتا، حيث داهم الجنود عددًا من المنازل خلال استمرار العملية العسكرية في البلدة.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون منزلًا يقع قرب حاجز المربعة جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين خلال تصدي سكان قرية جالود، جنوب شرقي المدينة، لهجوم استهدف القرية.

أما في محافظة جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، وشنت حملة اعتقالات طالت ستة شبان، وهم: فادي السمارة زكارنة، وأحمد الكمال زكارنة، ومحمد الأقرع زكارنة، وأسامة كميل، وأحمد كميل، ومحمد الشما. وامتدت الاقتحامات إلى محافظة قلقيلية، حيث دخلت قوات الجيش المدينة عبر الحاجز الشمالي، ونفذت عمليات دهم لأحد المنازل في شارع الحديقة، ومنزل آخر في حي النقار، إلى جانب مداهمة مخزن في الحي نفسه، كما اعتقلت عددًا من العمال القادمين من قطاع غزة بعد الاعتداء عليهم.

وفي محافظة طوباس، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل خلال استمرار الاقتحام.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الدوحة غرب المدينة، وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين، كما اعتقلت الشابين أحمد حجاجرة من مخيم عايدة، وعلاء الشلش من منطقة الدوحة.

كما شملت الاقتحامات محافظة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة أبو كتيلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، قبل أن تقتحم بلدتي بيت أمر والسموع، إضافة إلى مخيم العروب، وتداهم عددًا من المنازل في مناطق متفرقة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرنبالا شمال غربي المدينة، كما اعتقلت فلسطينيًا وزوجته عقب مداهمة منزلهما في ضاحية الأقباط ببلدة الرام، في وقت اقتحم فيه مستوطنون، بحماية قوات "الاحتلال"، بلدة حزما شمال القدس المحتلة.

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