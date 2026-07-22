أكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية ستواجه أي اعتداء أميركي بكل ما تمتلكه من إمكانات، مشددًا على أن أي محاولة لدخول القوات الأميركية إلى الأراضي الإيرانية ستواجه مقاومة واسعة من الشعب الإيراني.

وخلال تفقده وحدات القوات البرية والدفاع الجوي والقوة الجوية للجيش في محافظة أصفهان، قال حاتمي إن العدو بذل كل ما في وسعه ضد مقاتلي الجيش بدافع الحقد والكراهية، إلا أن قوات الجيش الإيراني بقيت صامدة وثابتة.

وأضاف أن الأميركيين كانوا يعتقدون، خلال أحداث جنوب أصفهان، أنهم سيُستقبلون إذا دخلوا إيران، لكنهم واجهوا رفضًا واسعًا ومقاومة لا توصف من الشعب الإيراني، وهو ما أثبت لهم أن أي عدوان على البلاد سيقابل بملايين الإيرانيين المستعدين للدفاع عنها بكل ما يملكون.

وأشار حاتمي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية كانت تدرك أن العدو لن يلتزم بمذكرة التفاهم وسيرتكب حماقة، ولذلك لم تُهدر أي وقت، واتخذت خطوات متواصلة لتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها.

وأضاف أن كثيرين كانوا ينتظرون هزيمة إيران، لكن مشيئة الله قضت بانتصار الشعب الإيراني، مؤكدًا أن إيران قوة ذات مصداقية، وأن على الولايات المتحدة الاعتراف بكرامة الشعب الإيراني.

وشدد قائد الجيش الإيراني على أن العدو سيندم أكثر فأكثر على أطماعه تجاه إيران، معربًا عن ثقته بأن البلاد، بعون الله، ستتجاوز التحديات وستفشل مخططات الأعداء.



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