دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، اللبنانيين إلى أنْ "يقتنعوا بأنّ لا أحد يستطيع أنْ يقرّر أو يدير البلد وحده"، قائلًا: "هذه مشاريع انتحار، وليس صحيحًا اتهامنا بإنشاء شيعية سياسية".

أضاف الشيخ الخطيب، خلال استقباله في مقر المجلس في محلّة حارة حريك، الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، وفدًا من "الرابطة الوطنية للحوار": "المشكلة هي أنّ ثمّة من تخلّى عن الجنوب وعن واجبه الوطني اتجاه الناس، فكانت المقاومة في وجه العدوان والاحتلال. ولذلك، فإنّ "إسرائيل" هي المشكلة، ولكنْ ثمّة من يحاول دائمًا تحويل المشكلة إلى الداخل ويطالب بالانفتاح على "دولة" "إسرائيل".

وتابع قوله: "عبثًا نحاول تصحيح الامور ما لم نخرج من الواقع الطائفي إلى المواطنة. ووظيفة الدين أنْ يجمع لا أنْ يفرّق. و"الناس سواسية كأسنان المشط" كما قال رسول الله (ص). وليس من فراغ رفع سماحة الأمام السيد موسى الصدر شعار المحرومين، فنحن شعب واحد ومصيرنا واحد ومشترك مهما تعدّدت طوائفنا".

وإذ أشاد الشيخ الخطيب بجهود الرابطة، قال: "إنّنا نشجّع على هذا العمل ونقوم بالدور نفسه مع شركائنا في الوطن، ونأمل بأنْ يكون هناك عمل جدي لذلك، بحيث لا يهتز لبنان كلّما اهتزت المنطقة. إلّا أنّ ذلك لا يعني وقف الحوار الذي يجب أنْ يكون دائمًا بين اللبنانيين".

وشدّد على "ضرورة الحوار ووجوب أنْ يتوسّع ويشمل كل اللبنانيين وألّا ينحصر بطائفة معينة"، مشيرًا إلى أنّ "اللبنانيين يريدون الحوار واللقاء"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "أكبر عبرة هي أنّ كل محاولات الفتنة واستعادة الحرب الأهلية قد فشلت".

وخاطب الشيخ الخطيب وفد الرابطة بالقول: "هذا ما يجب أنْ نبني عليه، فنحن قادرون على الالتقاء، ولهذا نبارك خطوتكم ومساعيكم".

الكلمات المفتاحية