أكَّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ "المهم بعد قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب واللبناني جوزاف عون في واشنطن هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط".

وقال الرئيس بري، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026: "إنّ العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات (من قِبَل جيش الاحتلال الصهيوني)، وهو ما لم يحصل حتى الآن".

وأشار إلى أنّ "الانسحاب" الذي نُفِّذ من بلدة زوطر الغربية يوم الاثنين (20 تموز/يوليو) بالكاد يعدُّ انسحابًا، فالبلدة صغيرة جدًّا ولم تكن محتلّة بالكامل"، مبيّنًا أنّ "عمليات التفجير الإجرامية مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبُنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة".

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