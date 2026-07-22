أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ خليل الحيّة، أن أولويَّة الحركة الأولى هي الوقف الشامل للعدوان والتحرير الكامل لقطاع غزة، مشدداً على أن استقرار الشعب الفلسطيني وأمنه هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الحيّة، في أول كلمة له منذ توليه رئاسة المكتب السياسي للحركة، أن أولوية الحركة الثانية تتمثل في تأكيد أن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى الضغط على الاحتلال لوقف العدوان من أجل العودة إلى المفاوضات مع تقدير جهود الوسطاء في هذا الشأن.

وأشار كذلك، إلى أن أولويات الحركة تشمل أيضاً الشروع في حوار وطني لكل الفصائل وفي مقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، إضافةً إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية للحركة مع محيطها الإسلامي والانفتاح على كل مكونات الأمة.

وفي رسائلِه الميدانية والسياسية، قال الحيّة: "حمّلني إخواني في الحركة أمانة عظيمة في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية".

ووجه كلامه لأهل غزة بالقول: "ندرك معاناتكم، ونؤكد لكم اليوم أننا سنسير على درب الشهداء وفي كل مسار لرفع الظلم عنكم".

ووجّه التحية إلى أهالي القدس المحتلة والضفة الغربية الأبية وكل أحرار العالم الذين يناصرون القضية، مؤكداً أن الدفاع عن القضية الفلسطينية مسؤولية في الأعناق.

وخاطب المجتمع الدولي، قائلًا، إن "معيار العدالة يسقط تماماً إذا عجزتم عن حماية أطفال غزة"، مختتماً كلتمه بالقول: "إننا على ثقة أن مسار جهاد شعبنا ومقاومته هو نصر محقق مهما طال الزمن".

تأتي كلمة الحيّة بعد إعلان حركة حماس رسمياً عن انتخابه رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد يحيى السنوار.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في الحركة أسامة حمدان، أن انتخاب الحيّة يعكس حيوية الحركة وتمسكها بخيار المقاومة، مشدداً على مواصلة المشروع في مواجهة الاحتلال.

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