في زمن تتقدم فيه أدوات الاتصال والتكنولوجيا بوتيرة متسارعة، لم تعد المعارك تُحسم فقط بقوة السلاح، بل أصبح الوعي الجمعي للشعوب هدفًا استراتيجيًا بحد ذاته. الحرب الإدراكية، بوصفها نمطًا جديدًا من الصراع، تسعى إلى التأثير في قناعات الناس وتوجيه إدراكهم للواقع من خلال التضليل الإعلامي والتلاعب النفسي، بدلًا من الاعتماد حصرًا على المواجهة العسكرية المباشرة. هذا النوع من الحروب أشد خطورة لأنه صامت وتراكمي، ويعمل على تفكيك الروابط الداخلية للمجتمعات من الداخل، بعيدًا عن ساحات القتال التقليدية.

جذور فكرية قديمة بأدوات حديثة

يستحضر كثير من المحللين وثيقة "خطة ينون" التي نُشرت عام 1982 كمرجع تاريخي لفهم الفلسفة الكامنة وراء بعض السياسات الإقليمية. تقوم هذه الرؤية، بحسب من يستشهدون بها، على فكرة أن الاستقرار الإقليمي لطرف معين يتحقق بشكل أفضل حين تتحول الدول المركزية القوية المحيطة به إلى كيانات أصغر ومتصارعة فيما بينها، بدل أن تبقى كتلًا موحدة قادرة على فرض توازن استراتيجي حقيقي. وبصرف النظر عن مدى انطباق هذه القراءة على السياسات الفعلية اليوم، فإن الفكرة نفسها -إضعاف الدولة المركزية عبر تغذية الانقسامات الداخلية- باتت عنصرًا متكررًا في أدبيات الصراعات الحديثة، وتُستخدم كإطار تفسيري من قبل أطراف عديدة حول العالم لفهم ديناميكيات عدم الاستقرار في مناطق النزاع.

أدوات الحرب الإدراكية في الممارسة المعاصرة

تتنوع الأساليب التي تُستخدم في هذا النوع من الصراع الناعم، ومن أبرزها:

الاستنزاف النفسي: نشر حالة من القلق والترقب المستمر في المجتمعات المستهدفة، بما يولّد شعورًا بالعجز يسبق أي مواجهة فعلية، ويُضعف الإرادة الجماعية على الصمود.

استهداف الرموز والقيادات: العمل على ضرب الثقة بين القواعد الشعبية وقياداتها، عبر تشويه الرموز أو استهدافها مباشرة، بهدف تفكيك الروابط المعنوية التي تشكل عماد التماسك الداخلي.

التوظيف السيبراني: الاستفادة من تطور تقنيات التجسس الرقمي واختراق البيانات لجمع معلومات حساسة عن صناع القرار، واستخدامها لاحقًا في الابتزاز أو التوجيه غير المباشر للقرارات.

الجيوش الإلكترونية: انتشار حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث بلغة الجمهور المستهدف نفسه، وتعمل على نشر روايات مضللة أو مثيرة للانقسام الطائفي والعرقي، اعتمادًا على مبدأ التكرار الذي يجعل الرواية الزائفة تكتسب مصداقية مع الوقت.

التعتيم الإعلامي الانتقائي: التقليل من حجم الخسائر أو الأضرار الحقيقية في جهة، مقابل تضخيم روايات مقابلة، بما يخلق فجوة إدراكية بين الواقع الميداني وما يصل إلى الرأي العام.

لماذا يشكل الوعي خط الدفاع الأول؟

الخطورة الحقيقية لهذا النمط من الحروب أنها لا تحتاج إلى دبابة أو صاروخ لتحقيق أهدافها، بل تكفيها منصة تواصل اجتماعي وخوارزمية توزيع محتوى. فحين يفقد المجتمع القدرة على التمييز بين الخبر الحقيقي والمُلفَّق، تتحول الحرب الإدراكية إلى أداة فعالة لإعادة تشكيل الرأي العام من الداخل، دون الحاجة إلى تدخل مباشر يمكن ملاحظته أو مقاومته بالوسائل التقليدية.

سبل المواجهة

بناء المناعة المجتمعية أمام هذا النوع من الاستهداف يتطلب استراتيجية متعددة المستويات:

تعزيز التربية الإعلامية والتفكير النقدي لدى الأفراد، بحيث يصبح التحقق من المصادر عادة يومية لا استثناءً.

الاستثمار في الأمن السيبراني لحماية البنية المعلوماتية للدول والمؤسسات من الاختراق.

تقوية الروابط بين القيادات والقواعد الشعبية عبر الشفافية وسرعة التواصل في الأزمات، بما يقطع الطريق على محاولات زرع الشك.

الرد السريع والدقيق على الشائعات بالحجة والدليل، بدل ترك الفراغ الرقمي لصالح الروايات المضللة.

ترسيخ فكرة الدولة أو المؤسسة المركزية القوية كصمام أمان ضد محاولات التفتيت الداخلي القائمة على الهويات الفرعية.

لم تعد المعركة محصورة في الميدان العسكري وحده، بل امتدت لتشمل العقول والشاشات الصغيرة التي يحملها كل فرد في جيبه. مواجهة هذا التحول تستدعي وعيًا جماعيًا يقظًا لا يكتفي برد الفعل، بل يبني منظومة استباقية قادرة على كشف التضليل قبل أن يترسخ، وعلى حماية النسيج الداخلي للمجتمعات من الانزلاق نحو الانقسام الذي يخدم أطرافًا أخرى غير أهلها.

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