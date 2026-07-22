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دعوات للمشاركة في فعاليات "جمعة نصرة العلماء" تضامنًا مع المعتقلين في البحرين

2026-07-22 20:03
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دعت قوى المعارضة في البحرين إلى مشاركة واسعة في فعاليات "جمعة نصرة العلماء"، المقررة نهار الجمعة (24 تموز/ يوليو 2026)، تضامنًا ودفاعًا عن العلماء الأجلاء المعتقلين في السجون.

وأوضحت أن الفعاليات تتضمن الاحتشاد في المساجد للدعاء والابتهال إلى الباري عزّ وجلّ بالفرج العاجل عن العلماء الأجلاء المعتقلين، إلى جانب تنظيم تظاهرات واحتجاجات سلمية في عموم مناطق البلاد.

وأكدت قوى المعارضة أن المشاركة في هذه الفعاليات تمثل وفاءً للعلماء المظلومين في السجون، داعية أبناء الشعب البحريني إلى الحضور والمشاركة الواسعة في مختلف الأنشطة المعلنة.

الكلمات المفتاحية
البحرين الإرهاب السجون علماء الدين
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