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إيران

مقر خاتم الأنبياء: مضيق هرمز مُغلق وتهديدات واشنطن ستوسّع الحرب
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إيران

مقر خاتم الأنبياء: مضيق هرمز مُغلق وتهديدات واشنطن ستوسّع الحرب

2026-07-22 22:23
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أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هدّد إيران مرة أخرى باستهداف البنى التحتية للبلاد".

وأوضح المقر، في بيان، أنه "استنادًا إلى تحذير الليلة الماضية، يُعلن أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، وإذا كان من المقرر أن تعبر أي سفينة ذلك المضيق، فيجب أن تمرّ فقط عبر المسار المحدد ووفقًا للترتيبات التي أُعلن عنها سابقًا".

وأضاف البيان، أنه "في حال تنفيذ التهديدات الأميركية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بتصدير قطرة واحدة من النفط، كما ستُستهدف البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة".

واختتم مقر خاتم الأنبياء بيانه بالتأكيد على أن "التهديدات المتكررة من أميركا وجيشها لن تكون نتيجتها سوى توسيع الحرب في المنطقة، بل وحتى إلى ما هو أبعد منها".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
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