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القوات المسلحة اليمنية تُعلن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تُعلن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر

2026-07-23 00:53
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، قال إنهما خالفتا قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة، وذلك في إطار "كسر الحصار" و"تثبيت معادلة الحصار بالحصار".

وأوضح سريع، في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، أن السفينتين المستهدفتين تحملان اسمي "ENCELIA" و"LAYLA"، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، وأن الإصابة كانت دقيقة، وتسببت في اندلاع حريق كبير في السفينتين.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية أجبرت، في السياق نفسه، ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها البحرية ضد السعودية، وأنها مستمرة في فرض معادلة "الحصار بالحصار".

كما وجّه البيان تحذيرًا إلى السعودية، مؤكدًا أن "أي حماقة أو عدوان يستهدف بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة".

وحيّت القوات المسلحة اليمنية، في ختام بيانها، أبناء الشعب اليمني على خروجهم في الميادين والساحات، مؤكدة استمرارها في العمل على استرداد الحقوق ورفع الحصار.
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن يحيى سريع
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