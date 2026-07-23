تعرّضت محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان في إيران لعدوان أميركي جديد، وذلك بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية أنّ القوات الأميركية شنّت اعتداءات جديدة ضد البلاد.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "فارس" وقوع انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوب غربي إيران. كما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدّة انفجارات في ضواحي قرية "زيارت" التابعة لمنطقة سيريك، بالإضافة إلى سماع دوي انفجار آخر في ناحية "بماني" التابعة لسيريك نفسها.

بالموازاة، أشار التلفزيون الإيراني إلى تجدّد الانفجارات في ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، إلى جانب وقوع انفجار آخر في منطقة رامشير التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

هذا؛ ونقلت وكالة "مهر" عن مسؤول أمني في خوزستان، بأنّ عدوانًا أميركيًا وقع قرب مبنى الركاب في معبري هشلم الحدودي، ولم يسفرا عن إصابات.

وفي السياق نفسه، أفاد نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية باستشهاد شخصين في عدوان أميركي على منفذ شلمجة الحدودي مع العراق.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، استشهاد 53 مواطنًا وإصابة 592 آخرين، وذلك منذ استئناف العدوان الأميركي على إيران منذ 27 حزيران/يونيو الماضي، حيث يتمّ استهداف موانئ وأبراج مراقبة ساحلية والعديد من المرافئ الحيوية والبنى التحتية المدنية.

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