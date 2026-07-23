كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي بقائي: الحداد على أطفال ميناب إنذار لضمير المجتمع الدولي 

إيران

ولايتي: دخلنا مرحلة جديدة من الردع
🎧 إستمع للمقال
إيران

ولايتي: دخلنا مرحلة جديدة من الردع

2026-07-23 08:27
60

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في إيران الدكتور علي أكبر ولايتي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة من الردع، محذرًا من أن أي خطأ تجاه إيران ستمتد تداعياته إلى أبعد بكثير من ساحة العمليات العسكرية.

وكتب ولايتي كتب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة من الردع، وأي تصور بإمكانية توجيه ضربة منخفضة الكلفة إلى إيران، خطأ تمتد تداعياته إلى أبعد بكثير من ساحة العمليات العسكرية، لتصل أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي".

وأضاف ولايتي: "على البيت الأبيض أن يدرك أن تهديد إيران، وحشد الحلفاء الإقليميين، وتفعيل اللوبي الأوروبي، لن يؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار، بل سيجعل تداعيات الأخطاء عالمية".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران علي اكبر ولايتي الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي يردّ على تهديدات ترامب: العين بالعين.. أي اعتداء سيواجه بردّ قاسٍ
عراقجي يردّ على تهديدات ترامب: العين بالعين.. أي اعتداء سيواجه بردّ قاسٍ
إيران منذ 8 دقائق
الخارجية الإيرانية: أين غروسي من الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية؟
الخارجية الإيرانية: أين غروسي من الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية؟
إيران منذ 29 دقيقة
بقائي: الحداد على أطفال ميناب إنذار لضمير المجتمع الدولي 
بقائي: الحداد على أطفال ميناب إنذار لضمير المجتمع الدولي 
إيران منذ 34 دقيقة
ولايتي: دخلنا مرحلة جديدة من الردع
ولايتي: دخلنا مرحلة جديدة من الردع
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
عراقجي يردّ على تهديدات ترامب: العين بالعين.. أي اعتداء سيواجه بردّ قاسٍ
عراقجي يردّ على تهديدات ترامب: العين بالعين.. أي اعتداء سيواجه بردّ قاسٍ
إيران منذ 8 دقائق
الخارجية الإيرانية: أين غروسي من الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية؟
الخارجية الإيرانية: أين غروسي من الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية؟
إيران منذ 29 دقيقة
بقائي: الحداد على أطفال ميناب إنذار لضمير المجتمع الدولي 
بقائي: الحداد على أطفال ميناب إنذار لضمير المجتمع الدولي 
إيران منذ 34 دقيقة
ولايتي: دخلنا مرحلة جديدة من الردع
ولايتي: دخلنا مرحلة جديدة من الردع
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة