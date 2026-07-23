انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء الاعتداءات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، متسائلا: "أين رافائيل غروسي؟"، ومؤكدًا أن هذه الاعتداءات "تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوائح وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكتب بقائي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "إن الهجمات والتهديدات الأميركية المتكررة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية لا تنتهك فقط جميع مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلًا عن قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرها العام وقرارات مجلس الأمن الدولي، وإنما تعكس في الأساس عداءً عميقًا للولايات المتحدة الأميركية تجاه العلم والمعرفة والتنمية في إيران".

وأضاف: "لقد أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع الأنشطة النووية الإيرانية وفقًا لالتزامات الضمانات. أما التركيز الأميركي المرضي على منطقة "كوه كلنك" (جبل الفأس) التي لا توجد فيها أي أنشطة نووية، فما هو إلا ذريعة للتخريب والتدمير".

كما ندد بقائي باستمرار الهجمات والتهديدات الأميركية ضد المنشآت النووية السلمية في إيران، وانتقد صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء هذه الاعتداءات، متسائلًا: "أين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة!؟".

واختتم بقائي منشوره مؤكدًا "أن الإيرانيين سيقفون بكل قوة في مواجهة العداء الأميركي وأي اعتداء على سيادة بلادهم وأمنها الوطني".

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