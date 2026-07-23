ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة باستهداف المنشآت النووية السلمية والبنى التحتية المدنية في إيران، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية ستواجه أي اعتداء برد قاس وفقًا لمبدأ العين بالعين.

وقال عراقجي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، إن:" عقيدتنا الدفاعية واضحة؛ "العين بالعين"، وأي عدوان ضد إيران، بما في ذلك استهداف بنيتنا التحتية، سيواجه بردّ حازم وقوي وحاسم".

أضاف وزير الخارجية الإيراني محذرًا: "أي طرف يشارك، بأي شكل من الأشكال، في أي عدوان من هذا القبيل، أو يدعمه، سيُعد هدفًا مشروعًا".

هذا؛ وكان ترامب قد هدد، يوم أمس الاربعاء، في رسالة على منصته "تروث سوشال" بأن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرًا أو محطة طاقة، في العاصمة طهران أو قربها كلما أطلقت إيران صاروخًا أو قذيفة أو طائرة مُسيّرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر على سفينة (مخالفة) في مضيق هرمز.

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