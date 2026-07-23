في سياق الرد الإيراني على العدوان الأميركي- الصهيوني على إيران، شنّ الجيش الإيراني عمليات مكثفة على القواعد العسكرية الأميركية في الكويت، بطائرات مُسيّرة تدميرية، استهدفت مواقع مستودعات الذخيرة والإمداد، وخزانات الوقود، ومستودع الذخيرة التابعة للجيش الأميركي.

أعلنت العلاقات العامة في الجيش الايراني في بيان اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026، أنه "ردًا على استمرار وقاحات واعتداءات العدو الخبيث على بلادنا، استهدف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في المرحلة الثالثة والعشرين من عمليات الصاعقة، قبل ساعات، مواقع مستودعات الذخيرة والإمداد التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الدوحة، وخزانات الوقود في قاعدة علي السالم، ومستودع الذخيرة في معسكر عريفجان بالكويت، بهجمات مكثفة بطائرات مسيرة".

وأكد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عظمة إيران وثباتها في مواجهة ألد أعداء البشرية، قائلًا: "إن ضرورة الحفاظ على هذا الاقتدار يهدف إلى تعزيز الوحدة والتآزر والالتزام بشعار كل إيران من أجل إيران".



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