اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس (23 تموز/يوليو 2026)، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تزامنًا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعومة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

هذا؛ وأفادت محافظة القدس بأن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا، حتى لحظة إصدار البيان، باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع إحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، في ظل استمرار تدفق مجموعات المستوطنين، بعدما سمحت شرطة الاحتلال برفع عدد أفراد المجموعة الواحدة خلال الاقتحامات إلى نحو 150 مستوطنًا.

كما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" الصهيونية لتكثيف اقتحامات المسجد، خلال هذه المناسبة.

وأكدت المحافظة أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وتمنع المصلين المسلمين من الدخول إلى المسجد، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا جدًا من المصلين تمكن من الوصول إلى المسجد خلال صلاة الفجر وأداء الصلاة، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال بالضرب على عدد من المواطنين والمصلين.

ولفتت المحافظة في بيانها إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في مختلف باحات المسجد الأقصى. وبيّنت أن المستوطنين يواصلون أداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم، شملت ارتداء لفائف "التفلين" وأداء ما يسمى "السجود الملحمي" في شرقي المسجد الأقصى، إلى جانب ترديد أناشيد وأدعية بصوت مرتفع، في وقت تواصل فيه جماعات “الهيكل” حشد أنصارها بهدف الوصول إلى خمسة آلاف مستوطن خلال اقتحامات اليوم.

جدير بالذكر أن محافظة القدس كانت قد حذرت من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات "الهيكل" لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك، خلال ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وشددت المحافظة على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو إسلامي خالص، وجميع الإجراءات "الإسرائيلية" الرامية إلى تغيير هويته أو طابعه أو وضعه التاريخي والقانوني تُعد باطلة ولاغية.

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