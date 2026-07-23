شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (23 تموز/يوليو 2026)، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 22 فلسطينيًا، بينهم رئيس بلدية نابلس الأسبق وأسرى محررون وأطفال، بالتزامن مع اعتداء نفذه مستوطنون على منزل فلسطيني شرق القدس المحتلة.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت آدم محمد البلبول ومحمد أحمد سلامة الأمير وعلي يوسف عرفة ومحمد عمر داوود، كما اعتقلت من مدينة بيت لحم المواطنين آدم عصام أحمد الأفندي وعمار طالب نمر، عقب مداهمة منزليهما.

كما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، في مدينة نابلس وبلدة برقة شمال غرب المحافظة، أسفرت عن اعتقال الضابط في جهاز الاستخبارات علي زيدان والأسير المحرر علاء حسونة ورئيس بلدية نابلس الأسبق الحاج عدلي يعيش، بعد مداهمة منازلهم، إلى جانب اعتقال سامر ياسر دغلس والطفلين أحمد رائد دغلس وعمر عون أبو عمر، عقب اقتحام بلدة برقة وتفتيش عدد من المنازل.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين، واعتقلت أحمد عدنان هندي وصايل تركمان ونجله ريان وزيدان حواشين وإبراهيم الطوباسي، كما داهمت سكن الشام قرب الجامعة العربية الأمريكية واعتقلت الشاب علي مصاروة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل، في بلدة صيدا شمال طولكرم، واعتقلت فؤاد شفيق عبد الغني والأسير المحرر رماح باسم رداد،ورامي أحمد عودة، فيما اعتقلت كاظم منيف عسراوي عقب اقتحام منزله في بلدة علار شمال المدينة.

في سياق متصل، اعتدى مستوطنون على منزل فلسطيني، في تجمع التبنة البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا منزل المواطن موسى محمد التبنة، وحطموا نوافذه وعبثوا بمحتوياته، ما ألحق أضرارًا مادية بالممتلكات. وأكدت المصادر أن الاعتداء وقع في التجمع الواقع قرب مفرق أبو جورج المتاخم للخان الأحمر، حيث خرب المستوطنون أثاث المنزل وعبثوا بالممتلكات الشخصية.

يأتي هذا الاعتداء، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على تجمع التبنة، حيث شهد شهر تموز/يوليو الجاري دهس شابين من سكانه، فيما نفذت مجموعات من المستوطنين، في أواخر حزيران/يونيو الماضي، هجومًا جماعيًا اعتدت خلاله بالضرب على المواطنين، كما تعرض التجمع في أيار/مايو الماضي لهجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، والتي اعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن تجمع التبنة يقع ضمن المنطقة المستهدفة بمخطط E1 الاستيطاني، والهادف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمستوطنات القدس، ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويستهدف تهجير تجمعات عرب الجهالين الذين سبق وهجّرهم الاحتلال من النقب في العام 1952.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية، في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها واعتقال المواطنين. وأظهرت معطيات، نشرها مركز معطى، أن قوات الاحتلال نفذت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي 1140 اقتحامًا في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب 1303 عمليات دهم، أسفرت عن اعتقال 676 مواطنًا واحتجاز 86 آخرين.

ووثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ قوات الاحتلال نحو ثلاثة آلاف اعتقال، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 109 نساء و212 طفلًا.

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