واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026، خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ287 على التوالي، مرتكبة سلسلة اعتداءات طاولت المدنيين الفلسطينيين في مناطق متفرقة في القطاع، وأسفرت عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد الشاب محمد أبو شكيان متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة الفالوجا غربية مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونعت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، النقيب مهند أسعد أبو غزال من مرتبات الشرطة والذي استشهد جراء قصف طائرات الاحتلال على وسط القطاع.

ونفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على خيمة للنازحين الفلسطينيين في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن مشفى ناصر استشهاد المواطن مفيد عبد الحميد محمد أبو العينين 59 عامًا برصاص قوات الاحتلال في مخيم البرج بمنطقة بئر 19 بمواصي خان يونس.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" وبشكل مكثف حيي الزيتون والتفاح الواقعين في شرق مدينة غزة.

وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس على نسف عدد من المباني في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين غرب مدينة خان يونس ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين.

وأفادت إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصية العدوان الصهيوني منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1180 شهيدًا وأكثر من 3810 مصابين، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 802 من الشهداء من تحت انقاض المباني المدمرة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73305 شهداء، والمصابين إلى 173918 مصابًا.

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