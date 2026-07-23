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فلسطين

6 شهداء و6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
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فلسطين

6 شهداء و6 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2026-07-23 13:35
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن وصول جثامين 6 شهداء و 6 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في إحصائية جديدة لها اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026، بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطع غزة، منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي)، إلى 1,185 شهيدًا، و 3,816 مصابًا، في حين تمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 803 شهداء من تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة في القطاع.

ووفقًا للإحصائية التراكمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023: فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,311 شهيدًا والمصابين إلى 173,924 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عددًا غير محدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة وزارة الصحة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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