نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحقيقًا حول الأضرار التي ألحقتها الهجمات الإيرانية بالمواقع الأميركية في منطقة غرب آسيا، أكدت فيه أن هذه الهجمات "أكدت قدرة طهران على إلحاق الضرر بأهداف دقيقة".

وقالت الصحيفة في تحقيقها: "لقد أظهرت الهجمات الإيرانية التي استهدفت تسعة مواقع أميركية في مختلف أنحاء "الشرق الأوسط" (منطقة غرب آسيا) خلال الأسبوعين المنصرمين منذ انهيار وقف إطلاق النار، أن إيران تحتفظ بقدرتها على إلحاق الضرر بأهداف دقيقة، على الرغم من مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بأن القدرات العسكرية الإيرانية قد تقلصت أو دُمرت".

وتوصل تحليل مرئي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" لصور جوية للقواعد العسكرية الأميركية والمواقع الأخرى التي استهدفتها إيران إلى أن الضربات الإيرانية ألحقت أضرارًا بمساكن الجنود الأميركيين ومناطق عملهم، وملاجئ الطائرات بدون طيار، وأنظمة الرادار، وغيرها من المنشآت".

وأدت إحدى الهجمات، التي استهدفت قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة آخرين.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول عسكري قوله إن "ما يقرب من 12 جنديًا أميركيًا أصيبوا أيضًا إصابات بليغة جراء الهجمات الصاروخية وبطائرات بدون طيار التي شنها الإيرانيون في الأردن ودول أخرى هذا الشهر، لدرجة استدعت نقلهم جوًا إلى مستشفى عسكري أميركي في ألمانيا لتلقي العلاج".

وقالت الصحيفة إن 4 من تلك المواقع، بما في ذلك قاعدة "موفق السلطي" الجوية، كانت قد تعرضت للضرب بالفعل في الأشهر الأولى من الحرب، عندما قصفت إيران ما مجموعه 18 موقعًا عسكريًا تستخدمها القوات الأميركية في سبعة بلدان.

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